ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం

తిరుత్తణి: తిరుత్తణి రోటరీక్లర్, పంబల్ శంఖర కంటి ఆసుపత్రి సంయుక్తంగా తిరుత్తణిలోని దళపతి వినాయకం మెట్రిక్ పాఠశాలలో ఆదివారం కంటి వైద్య శిబిరంకు ఏర్పాట్లు చేశారు. రోటరీక్లబ్ అధ్యక్షుడు రాజ, కార్యదర్శి రాజేంద్రన్, కోశాధికారి యోగానందం తదితరులు సమక్షంలో నిర్వహించిన కంటి వైద్య శిబిరంలో శంఖర కంటి ఆసుపత్రి వైద్యుల బృందం పాల్గొని వైద్య పరీక్షలు చేపట్టారు. తిరుత్తణి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వందకు పైబడిన కంటిసమస్యలున్న మహిళలు, వృద్దులు, చిన్నపిల్లలు పాల్గొని కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. వారిలో 60 మందికి శస్త్ర చికిత్సకు ఎంపిక చేసి చైన్నెలో శంఖర కంటి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి ఉచిత కంటి శస్త్ర చేయనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.