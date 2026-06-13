లేకుంటే అన్నాడీఎంకేకు సింగిల్ డిజిటే సీవీ షణ్ముగం ఫైర్ సర్వ సభ్య సమావేశం నిర్వహణకు పట్టు పళణికి వ్యతిరేకంగా తగ్గని సీనియర్ నేత
సాక్షి, చైన్నె: అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామిపై ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి సి.వి.షణ్ముగం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ పరాజయానికి పళణి ఒంటెద్దు పోకడలే కారణమని, ప్రస్తుతం అన్నాడీఎంకే ఒకే ఒక్క కుటుంబం చేతుల్లో బందీ అయిందని ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం పళణి స్వామికి వ్యతిరేకంగా సీవీ షణ్ముగం దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన్ను బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు జరిగిన నేపథ్యంలో ఆదివారం విల్లుపురంలో మీడియా ముందుకు వచ్చారు.
31 సీట్లు పీఎంకే పెట్టిన భిక్ష
ఎన్నికల్లో పార్టీ సాధించిన స్థానాలపై పళనిస్వామి గొప్పలు చెప్పుకోవడాన్ని షణ్ముగం తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. పార్టీ 47 స్థానాల్లో గెలిచిందని పళనిస్వామి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని, అయితే ఉత్తర జిల్లాలో అన్నాడీఎంకే గెలిచిన 31 స్థానాలు కేవలం కూటమిలోని పీఎంకే వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైందన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే అది పీఎంకే పెట్టిన భిక్ష అని, ఒకవేళ పీఎంకే గనుక కూటమిలో లేకపోయి ఉంటే, సేలం జిల్లాలోని తన సొంత నియోజకవర్గమైన ఎడప్పాడిలో కూడా పళనిస్వామి అత్యంత కష్టంగా లేదా అదృష్టం బాగుండి గెలిచేవారని షణ్ముగం ఎద్దేవా చేశారు. పీఎంకే మద్దతు లేకపోతే ఉత్తర తమిళనాడులో పార్టీ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయేదని, సేలం మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కేవలం 7 లేదా 8 సీట్లకు మాత్రమే అన్నాడీఎంకే పరిమితమయ్యేదని ఆయన విశ్లేషించారు.
వరుస ఓటములు – కుటుంబ
రాజకీయంపై ధ్వజం
దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మరణం తర్వాత పళనిస్వామి నాయకత్వంలో పార్టీ వరుస పరాజయాలను మూటగట్టుకుంటోందని షణ్ముగం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల వారీగా పార్టీ ఓట్ల శాతం, ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకం పూర్తిగా పడిపోతోందని విమర్శించారు. దేవుడిలాంటి ఎంజీఆర్ నాడు డీఎంకేలో ప్రశ్నించినందుకే బహిష్కరణకు గురై, న్యాయం కోసం అన్నాడీఎంకేను స్థాపించారని గుర్తుచేశారు. అయితే, నేడు అదే పార్టీలో ఎవరూ ప్రశ్నించకూడదని, మాట్లాడకూడదని, సొంత అభిప్రాయాలు చెప్పకూడదని అనే నియంతృత్వ ధోరణి నడుస్తున్నదని మండిపడ్డారు.
కుటుంబం చేతిలో పార్టీ
పళనిస్వామి ఇప్పుడు ఎవరి మాట వినడం లేదని, కేవలం తన కుటుంబ సభ్యుల మాటలు, ఎవరైతే డబ్బు ఇస్తారో లేదా డబ్బు తెచ్చి పెడతారో వారి మాటలు మాత్రమే వింటున్నారని ఆరోపించారు. సాధారణ కార్యకర్త కూడా ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి కాగలిగే ప్రజాస్వామ్య పార్టీ అన్నాడీఎంకే అని, అయితే, నేడు అది ఒకే ఒక్క కుటుంబం చేతుల్లో చిక్కుకుందని ఆరోపించారు.
డీఎంకేతో లోపాయికారీ ఒప్పందం?
అన్నాడీఎంకే ప్రతి కార్యకర్త రక్తంలోనూ డీఎంకే వ్యతిరేకత నిండి ఉందని, అయితే పళనిస్వామి మాత్రం డీఎంకేతో చేతులు కలిపైనా సరే మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆశపడుతున్నారని షణ్ముగం సంచలన ఆరోపణ చేశారు. దీనివల్ల పార్టీ తన సొంత అస్తిత్వాన్ని, సిద్ధాంతాన్ని కోల్పోతోందని విమర్శించారు. నాయకత్వంపై అసంతృప్తితో నియో జకవర్గాల వ్యాప్తంగా నేతలు, కార్యకర్తలు గుంపులు గుంపులుగా పార్టీని వీడుతున్నా.. పళనిస్వామి మాత్రం కళ్లు మూసుకున్న పిల్లిలా ప్రపంచమంతా చీకటిమయమైందని భ్రమిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తప్పులను సరిదిద్దుకుని, పార్టీని కాపాడుకోవడానికి ఇప్పటికై నా పళనిస్వామి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని సి.వి.షణ్ముగం హితవు పలికారు. అదే సమయంలో ఓటమిపై పార్టీ సర్వ సభ్య సమావేశాన్ని సమావేశ పరిచి, చర్చించాలని పట్టుబడ్డారు. సర్వ సభ్య సమావేశ నిర్వహించడంలో పళణి స్వామికి భయం ఏమిటో అని ప్రశ్నించారు.