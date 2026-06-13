విజయ్‌ సీఎం కావడం మంచిది

కొరుక్కుపేట: విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడం అన్ని రంగాలకు మంచిదని నటుడు, డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ అన్నారు. ఆర్.జె.బాలాజీ దర్శకత్వంలో కరుప్పుశ్రీ చిత్రం విజయం సాధించింది. కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని ఆనైమలైలో ఉన్న మసాని అమ్మన్ ఆలయంలో ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. సినిమా విజయం సందర్భంగా బాలాజీ తన కుటుంబంతో కలిసి అనైమలై మసాని అమ్మన్ ఆలయానికి వచ్చి ప్రార్థనలు చేశారు. ఆర్జే బాలాజీ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మసాని అమ్మన్ ఆలయంలో ఈ సినిమా కథ మసాని అమ్మన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. తాను ఒకసారి పొల్లాచీకి చెందిన అరుణ్తో కలిసి గుడికి వెళ్లాను. ఆ సమయంలో అతను, గుడిలో మిరపకాయలు నూరి మసాని అమ్మన్ను పూజించండి. సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత మసాని అమ్మన్ గారి ముందు పూజ చేసి సినిమాను ప్రారంభించాము. ఈ ఫిల్మ్ భారీ విజయం సాధించింది. మసాని దేవికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం కొనసాగించడానికి ఇక్కడికి వచ్చామని అన్నారు.
కొరుక్కుపేట: మోటారు పడవలకు ప్రతి 1000 లీటర్లకు కేవలం 200 లీటర్ల రాయితీ డీజిల్ మాత్రమే అందించడంతో నాగై మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లలేకపోతున్నారు. తమిళనాడులో చేపల సంతానోత్పత్తి కాలాన్ని దష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 14 అర్ధరాత్రి నుంచి జూన్ 14 అర్ధరాత్రి వరకు చైన్నె కాసిమేడు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు 61 రోజుల పాటు చేపల వేటపై నిషేధం పాటిస్తారు. దీని ప్రకారం, నాగై జిల్లాలో ఈ 61 రోజుల చేపల వేట నిషేధం ఏప్రిల్ 14 అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభమై జూన్ 14వ తేదీ ఆదివారం అర్ధరాత్రితో ముగుస్తుంది. సముద్రంలోకి వెళ్లే ప్రతి మోటారు పడవకు నెలకు 1000 లీటర్ల డీజిల్ సబ్సిడీ అందిస్తారు. అయితే ఆదివారం సముద్రంలోకి వెళ్తున్నందున, మత్స్యకారులు రాయితీ ధరలకు డీజిల్ కొనుగోలు చేసేందుకు మత్స్య, అటవీ శాఖ జారీ చేసిన టోకెన్లు అందుకుని నాగూర్తో సహా నిర్దిష్ట పెట్రోల్ స్టేషన్లకు వెళ్లారు. అయితే, డీజిల్ కొరత కారణంగా ఒక్కో పడవకు 200 లీటర్లు మాత్రమే అందిస్తామని మత్స్య శాఖ తెలిపింది.. దీనితో మత్స్యకారులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని జాతీయ మత్స్యకారుల సంఘం అధ్యక్షుడు రాజేంద్ర నట్టారు పాల్గొన్నారు.
చంద్రగిరి: తిరుచానూరు శ్రీపద్మావతీ అమ్మవారి ఆలయానికి తమిళనాడు రాష్ట్రం సేలంకు చెందిన శ్రీవిష్ణు ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు ఆదివారం రెండు గొడుగులను వితరణగా సమర్పించారు. గొడుగులను టెంపుల్ సూపరింటెండెంట్ సురేష్కు అందజేశారు. అంతకుముందు ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు వారికి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్లు చలపతి, ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.