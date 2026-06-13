అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం

తిరువళ్లూరు: జిల్లాలోని అభివృద్ధి పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవాలని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కుమార్ ఆదేశించారు. తిరువళ్లూరు జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రిగా నియమితులైన తరువాత తొలిసారి జిల్లాలో మంత్రి విస్తృతంగా పర్యటించారు. ముందుగా ఆవడిలో నిర్మిస్తున్న వర్షపు నీటి కాలువలు, తిరుములైవాయల్ ఆరాఫత్ చెరువు పూడికతీత పనులను పరిశీలించారు. ఆక్రమణలకు గురైన కాలువలను వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అనంతరం కడంబత్తూరు యూనియన్ తండలంలో నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జి, పేరంబాక్కంలో నిర్మిస్తున్న చెక్డ్యామ్, చెమరంబాక్కంలో నిర్మిస్తున్న నివాసాలను పరిశీలించారు. పనులను నిర్ణీత సమయంలోపు పూర్తి చేయడంతోపాటు నాణ్యతగా వుండేలా చూడాలని ఆదేశించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యేలు డాక్టర్ అరుణ్కుమార్, ప్రకాశం, రమేష్కుమార్, ఎస్.విజయకుమార్, డాక్టర్ రవి, ఆవడి కార్పోరేషన్ కమిషనర్ శరణ్య పాల్గొన్నారు.