అన్నామలైయార్‌ ఆలయం కిటకిట

వేలూరు: తిరువణ్ణామలై అన్నామలైయార్ ఆలయంలో స్వామి వారి దర్శనార్థం కోసం భక్తులు బారులు తీరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. భక్తులు సుమారు నాలుగు గంటల పాటు క్యూలైన్లో వేచి ఉంటూ దర్శనం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆదివారం వేకువ జామున ఆలయాన్ని తెరిచి అన్నామలైయార్, ఉన్నామలై అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు, పుష్పాలంకరణలు చేసి మహా దీపారదన పూజలు చేశారు. అనంతరం భక్తుల దర్శనం అనుమతించారు. సామాన్య దర్శనం, రూ: 50 టెకెట్ తీసుకొని ప్రత్యేక దర్శనం క్యూలైన్లో భక్తులు నిండి పోవడంతో ఆలయంలో ఎటుచూసిన భక్తులతోనే కనిపించింది. సామాన్య దర్శనంలో రాజ గోపురం, అమ్మనియమ్మన్ ఆలయం దారిలో భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ఇదిలా ఉండగా భక్తుల దర్శన సౌకర్యారాలను ఆలయ జాయింట్ కమిషనర్ భరణీధరన్, ఆలయ అధికారులు పరిశీలించారు. ఇదిలా ఉండగా శని, ఆదివారాల్లో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో గిరివలయం నడిచి వచ్చి స్వామి వారిని ద ర్శించుకున్నారు. అదే విధంగా ఆదివారం అమావాస్య కావడంతో అన్నామలైయార్ ఆలయంలో స్వామి వారికి రుద్ర మహాభిషేకం చేశారు.