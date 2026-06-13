తిరుత్తణి: తిరుత్తణి కొండ ఆలయ రెండవ ఘాట్రోడ్డు నిర్మాణపు పనులను మంత్రి కుమార్ శనివారం పరిశీలించారు. తిరుత్తణి ఆలయానికి భక్తుల రద్దీతోపాటు వాహనాల రాకపెరగడంతో ఘాట్రోడ్డులో ట్రాఫిక్ సమస్య చోటుచేసుకుంటోంది. ఈక్రమంలో రెండవ ఘాట్రోడ్డు నిర్మాణానికి వీలుగా హిందూదేవదాయ శాఖ ద్వారా రూ. 29.75 కోట్లు కేటాయించి హైవే శాఖ ద్వారా మార్చి నెలలో పనులు ప్రారంభించారు. ఈ పనులను మంత్రి కుమార్ పరిశీలించారు. ఏడాది వ్యవధిలో పనులు నాణ్యతగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టర్ కవిత, ఆలయ జాయింట్ కమిషనర్ రమణి పాల్గొన్నారు.