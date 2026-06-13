విద్యుత్‌ కోతలకు నిరసనగా రాస్తారోకో

తిరువళ్లూరు: రాత్రి వేళల్లో ఏర్పడుతున్న అప్రకటిత విద్యుత్కోతలతో ఆగ్రహించిన జనం శనివారం రాత్రి తిరుపతి –చైన్నె జాతీయ రహదారిపై రాస్తారోకోకు దిగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. తిరువళ్లూరు జిల్లా శిరువానూర్, శిరువానూర్కండ్రిగ ప్రాంతంలో 15 రోజుల నుంచి తరచూ గంటల తరబడి విద్యుత్కు అంతరాయం ఏర్పడుతున్నట్టు తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం రాత్రి పది గంటలకు విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయింది. రెండు గంటలు దాటినా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించకపోవడంతో ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు తిరుపతి–చైన్నె జాతీయ రహదారిలో రాస్తారోకోకు దిగారు. దీంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. విషయం తెలుసుకున్న తాలుకా ఎస్ఐ మురళీదాస్ ఆందోళనకారులతో గంట పాటు చర్చలు జరిపారు. అనంతరం విద్యుత్శాఖ అధికారులను సంఘటన స్థలానికి పిలిపించి వెంటనే విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడంతోపాటు భవిష్యత్తులో అంతరాయం కలగకుండా చూస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో వారు ఆందోళన విరమించారు.