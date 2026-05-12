భక్తులకు వసతులు కల్పించాలి

వేలూరు: తిరువణ్ణామలై అన్నామలైయార్ ఆలయంలో భక్తులకు అవసరమైన అన్ని వసతులు కల్పించాలని కలెక్టర్ వందనకార్క్ దేవదాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. రెండు రోజుల క్రితం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కొంత మంది కలెక్టర్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదిలీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తిరువణ్ణామలై నూతన కలెక్టర్గా వందన కార్క్ను నియమించారు. దీంతో ఆమె రెండు రోజుల క్రితం కలెక్టర్గా బాద్యతలు స్వీకరించారు.అనంతరం ఆమె తిరువణ్ణామలైలోని అన్నామలైయార్ ఆలయాన్ని తనిఖీ చేశారు. భక్తులకు అవసరమైన అన్ని వసతుల గురించి ఆలయ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అన్నామలైయార్, ఉన్నామలై అమ్మన్ సన్నధి, అన్నదాన సత్రం, భక్తుల క్యూలు, గిరివలయం రోడ్డులోని ఆలయాలను తనిఖీ చేశారు. మొట్ట మొదటి సారిగా ఆలయానికి వచ్చిన కలెక్టర్కు ఆలయంలోని శివాచార్యులు ఆమెకు పూర్ణ కుంభస్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆమె స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆమెకు స్వామి వారి ప్రసాదాలను ఆలయ అధికారులు అందజేశారు.