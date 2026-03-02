చైన్నెలో రూ.16.83 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు
సాక్షి, చైన్నె: చైన్నెలోని థౌజండ్ లైట్స్, అన్నానగర్ నియోజకవర్గాల్లో రూ. 16.83 కోట్లతో పూర్తి చేసిన పలు అభివృద్ది పనులను డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రారంభించారు. థౌజండ్ లైట్స్ రామా వీధిలో రూ. 3.22 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన చైన్నె మిడిల్ స్కూల్ కొత్త భవనాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా తరగతి గదుల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ టచ్ స్క్రీన్లను స్వయంగా ఆపరేట్ చేసి పరిశీలించారు. పాఠశాల గోడలపై వేసిన ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు, రంగులు , విద్యార్థుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఆధునిక డెస్క్లను ఆయన పరిశీలించి ప్రశంసించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో సరదాగా ముచ్చటించి, వారి చదువుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే అన్నానగర్ నియోజకవర్గం అమింజికరైలో శ్రీనమక్కు నామేశ్రీ పథకం కింద రూ. 4.15 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన మరో కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని కూడా ఆయన ప్రారంభించారు. సెంట్రల్ చైన్నె ఎంపీ దయానిఽధి మారన్ నిధులతో మహిళల ఆరోగ్యం, సామాజిక వసతులతో నిర్మించిన రెండు భవనాలను ఆయనప్రజలకు అంకిటం చేశారు. అన్నా సాలైలో రూ. 3.46 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీకలైజ్ఞర్ శతజయంతి స్మారక పార్కును ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో మేయర్ ప్రియ, ఎంపీ దయానిధి మారన్, ఎమ్మెల్యేలు ఎంకే మోహన్, ఎళిలన్ పాల్గొన్నారు.