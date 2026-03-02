 కమనీయం..కల్యాణం | - | Sakshi
కమనీయం..కల్యాణం

Mar 2 2026 7:47 AM | Updated on Mar 2 2026 7:47 AM

కమనీయ

కమనీయం..కల్యాణం

తిరుత్తణి: తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం వేకువజామున శ్రీవళ్లి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కల్యాణోత్సవం కమనీయంగా సాగింది. తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో పిబ్రవరి 21వ మాసి బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం వేకువజామున శ్రీవళ్లి, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కల్యాణోత్సవం కమనీయంగా నిర్వహించారు. కల్యాణోత్సవం తిలకించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు కొండ ఆలయంలో కిక్కిరిశారు. కల్యాణోత్సవం సందర్భంగా ఇరు కుటుంబీకులు కొండ ఆలయ శరవణ పుష్కరిణి నుంచి పట్టువస్త్రాలు, పుష్పాలు, పూజాసామగ్రితో మెట్ల మార్గంలో మేళ తాళాల నడుమ కొండ ఆలయం తీసుకొచ్చారు. ఆలయ అర్చకుల స్వామికి ప్రత్యేక అలంకరణ చేసి కల్యాణోత్సవం శాస్త్రోక్తంగా సాగింది. మహిళలకు పసుకు కుంకుమ, గాజులు పంపిణీ చేశారు. ఆలయ జాయింట్‌ కమిషనర్‌ రమణి, ట్రస్టీలు సురేష్‌బాబు, నాగన్‌ పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలు సోమవారం ధ్వజావరోహణతో ముగుస్తాయి.

కమనీయం..కల్యాణం

