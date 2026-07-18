విద్యార్థుల సృజనకు ప్రోత్సాహం

సూర్యాపేటటౌన్ : ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో శాసీ్త్రయ ఆలోచనలు, వినూత్న ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్స్పైర్ మనక్ అవార్డులను అందిస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం విద్యార్థులు రూపొందించిన ఎగ్జిబిట్స్లో ఉత్తమ వాటిని ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ విద్యాసంవత్సరం ఇన్స్పైర్ మనక్కు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, కస్తూర్బా, మోడల్, ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కోరారు.
ప్రతి పాఠశాలకు ఐదు ప్రాజెక్టులు
జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 6 నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇన్స్పైర్ మనాక్లో పాల్గొనేందుకు అర్హులు. ప్రతి పాఠశాల నుంచి గరిష్టంగా ఐదు ప్రాజెక్టులను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయవచ్చు. విద్యార్థులు తమ పరిసరాల్లో ఉన్న సమస్యలకు శాసీ్త్రయ పరిష్కారాలను సూచించే విధంగా ప్రాజెక్టులను రూపొందించాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపికై న వాటికి రూ.10వేలు
విద్యార్థి ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాజెక్టు నమూనా ప్రతిపాదన కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఎంపికై న ప్రతి విద్యార్థి ప్రాజెక్టుకు అవార్డు కింద రూ.10 వేలు అందిస్తారు. ఈ డబ్బులను విద్యార్థి ఖాతాలో జమ చేస్తారు. వీటితో విద్యార్థులు తమ ప్రాజెక్టు నమూనా (మోడల్)ను రూపొందించి జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తారు. ప్రతి పాఠశాలలోని విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను వెలికితీసి, కొత్త ఆలోచనలను ప్రాజెక్టుల రూపంలో రూపొందించేందుకు సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తుల నమోదు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 15 వరకు గడువు..
2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన దరఖాస్తులను సెప్టెంబర్ 15 వరకు ఆన్న్లైనన్లో నమోదు చేయాలి. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేసి నాణ్యమైన ప్రాజెక్టులను పంపించాలని విద్యాశాఖ సూచించింది.
గత సంవత్సరం జిల్లా విద్యార్థులు ఇన్స్పైర్–మనక్ పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచి రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయికి ఎంపికయ్యారు. ఈ ఏడాది మరింత మంది విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయికి ఎంపికయ్యేలా చూడాలని విద్యాశాఖ అధికారులు హెచ్ఎంలకు సూచిస్తున్నారు.
విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకే
ఇన్స్పైర్ మనక్
విద్యార్థులను ప్రయోగాలు, ఆవిష్కరణల వైపు మళ్లించేందుకు, మేథస్సుకు పదును పెట్టేందుకు ఇన్స్పైర్ మనక్ ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలల నుంచి విద్యార్థులను ప్రోత్సాహించాలని ఉపాధ్యాయులకు తగిన సూచనలిచ్చాం. ఈ ఏడాది కొత్త ఆలోచనలతో ఎగ్జిబిట్లను తయారు చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. అందుకు విద్యార్థులను పాఠశాల హెచ్ఎంలు, సైన్స్ టీచర్లు సిద్ధం చేయాలి.
– దేవరాజ్, జిల్లా సైన్స్ అధికారి
ఆన్లైన్లో ‘ఇన్స్పైర్ మనక్’ దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
6 నుంచి 12వ తరగతి
విద్యార్థులకు అవకాశం
ఎంపికై న ప్రాజెక్టులకు రూ.10 వేల నగదు
ప్రాజెక్టుల నమోదుకు సెప్టెంబర్
15 వరకు గడువు
ప్రతి స్కూల్ నుంచి 5
నమూనాలకు అవకాశం