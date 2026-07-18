బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ సాధనకు ఉద్యమం

భానుపురి (సూర్యాపేట) : సూర్యాపేటకు బుల్లెట్ రైలు సాధనకు అందరూ ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆరుట్ల జానకిరెడ్డి అన్నారు. ఆదివారం జిల్లా కేంద్రంలోని గ్రాండ్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో అఖిలపక్ష పార్టీలు, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సూర్యాపేట వంటి ప్రధాన వాణిజ్య, విద్యా, పారిశ్రామిక కేంద్రాన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్ అలైన్మెంట్ నుంచి తొలగించడం తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేస్తుందన్నారు. ఐదు దశాబ్దాలుగా సూర్యాపేటకు రైల్వే సౌకర్యం వస్తుందని చెబుతున్నారే తప్ప ఇక్కడి ప్రజల కలను నెరవేర్చడం లేదన్నారు. తాజాగా ప్రతిపాదిత మూడో అలైన్మెంట్లో సూర్యాపేటను పక్కన పెట్టడం ఈ ప్రాంత ప్రజలకు తీరని అన్యాయం చేయడమే అన్నారు. అన్ని రకాలుగా సూర్యాపేటకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించి బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గంలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ సాధనకు ఈ నెల 20న కలెక్టరేట్ ఎదుట అఖిలపక్ష పార్టీలు, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న మహా ధర్నాకు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.
బుల్లెట్ ట్రైన్ సాధన సమితి ఏర్పాటు
బుల్లెట్ ట్రైన్ సాధన సమితిని ఎన్నుకున్నారు. కన్వీనర్గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఆరుట్ల జానకిరెడ్డి, గౌరవ సలహాదారులుగా పెద్దిరెడ్డి గణేష్, చెన్నోజు రమణాచారి, అన్ని పార్టీలు ప్రజాసంఘాల నుంచి కో కన్వీనర్లను ఎన్నుకున్నారు. కార్యక్రమంలో వివిధ పార్టీల నాయకులు జుట్టుకొండ సత్యనారాయణ, పెద్దిరెడ్డి రాజా, మల్లు నాగార్జునరెడ్డి, మండారి డేవిడ్ కుమార్, కొత్తపల్లి శివకుమార్, బూర వెంకటేశ్వర్లు, వరికుప్పల వెంకన్న, గట్ల రమాశంకర్, ఇస్మాయిల్, మీలా మహదేవ్, కొల్లి మధుసూదన్రావు, డాక్టర్ రామ్మూర్తి యాదవ్, నూకల సుదర్శన్రెడ్డి, అనుములపురి రవిబాబు, పెద్దిరెడ్డి గణేష్, తల్లమల్ల హసేన్, చిన్నోజు రమణాచారి, మట్టి పెళ్లి సైదులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఓయూ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆరుట్ల జానకిరెడ్డి