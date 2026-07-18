ఐక్యతతోనే సంఘం అభివృద్ధి సాధ్యం

సూర్యాపేట : విభేదాలను పక్కనపెట్టి అందరూ ఐక్యంగా పనిచేస్తేనే సంఘం అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆర్యవైశ్య మహాసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అమరవాది లక్ష్మీనారాయణ, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ మొరిశెట్టి నివేది లక్షాది అన్నారు. ఆదివారం సూర్యాపేట పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షుడిగా బెలిదె శ్రీనివాస్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎన్నికలు విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఎన్నికల కమిటీని అభినందించారు. అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై న బెలిదె శ్రీనివాస్తో పాటు కార్యవర్గ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంఘంలో సేవాభావంతో పనిచేసే వారిని ప్రోత్సహించాలని కోరారు. అనంతరం పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షుడిగా బెలిదె శ్రీనివాస్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా బిక్కుమల్ల కృష్ణ, కోశాధికారిగా ఉప్పల శ్రావణ్కుమార్తో పాటు సభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు వెంపటి వెంకటేశ్వరరావు, పొలిటికల్ చైర్మన్ రాచకొండ శ్రీనివాస్, అదనపు కార్యదర్శి గుండా వెంకన్న, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ సోమ ప్రవీణ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.