అప్పుడు ఆయన.. ఇప్పుడు ఆమె!
పలువురి ఆశలు గల్లంతు
మున్సిపల్ బరిలోకి భార్యలను దింపనున్న నేతలు
మున్సిపల్ చైర్మన్లుగా గతంలో కంటే ఈసారి ఎక్కువ మంది మహిళలు రాబోతున్నారు. అందులో జనరల్ మహిళ స్థానాలు గతంలో కంటే పెరిగాయి. 2020 ఎన్నికల్లో ఐదు మున్సిపాలిటీల్లో చైర్మన్ స్థానాలను జనరల్ మహిళలకు కేటాయించగా, ఆరు స్థానాలను జనరల్ మహిహిళలకు కేటాయించారు. గతంలో బీసీ మహిళ స్థానాలు మూడు ఉండగా ఈసారి రెండింటికే పరిమితం చేశారు. ఎస్సీ మహిళలకు గతంలో ఒక స్థానం ఉండగా, ఈసారి ఒక స్థానమే దక్కింది. ఇక జనరల్ స్థానాలు కూడా గతంలో ఐదు ఉంటే ఈసారి ఏడుకు పెరిగాయి.
మున్సిపల్ చైర్మన్గా గతంలో పని చేసిన వారి ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. తాము చైర్మన్ స్థానంలో కూర్చోవాలనుకున్నా రిజర్వేషన్లు మారిపోవడంతో ఆ పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. మరో వైపు కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్గా పోటీ చేయాలకున్నా వారి వార్డుల రిజర్వేషన్లు కూడా మారి పోయాయి. దీంతో కొందరు పక్క వార్డుల్లో పోటీ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా, మరికొందరు అవకాశం ఉన్న చోట తమ సతీ మణులను పోటీలో నిలిపేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రధాన పార్టీల ముఖ్య నేతలు కూడా రిజర్వేషన్లు మారడంతో పక్క వార్డుల వైపు చూస్తున్నారు. హాలియా మున్సిపల్ చైర్మన్ రిజర్వేషన్లలో మార్పులేదు. గతంలో, ఇప్పుడు జనరల్గానే ఉంది. నకిరేకల్లో ఎన్నికలకు ఈ ఏడాది మే వరకు సమయం ఉంది.
ఫ 18 మున్సిపాలిటీల్లో తొమ్మిదింటచైర్మన్లుగా అతివలకే అవకాశం
ఫ నీలగిరి కార్పొరేషన్లోనూ మహిళకే మేయర్ పీఠం
ఫ రొటేషన్లో హాలియా మినహా అన్నిచోట్లా మారిన రిజర్వేషన్
ఫ అత్యధిక వార్డుల్లో పోటీ చేయనున్న మహిళలు
సాక్షి ప్రతినిధి, నల్లగొండ: ఉమ్మడి జిల్లాలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఈసారి ముఖ్యనేతల స్థానాల్లో మహిళలు ఎక్కువ మంది పోటీ పడనున్నారు. రిజర్వేషన్లు మారిపోవడంతో వారంతా తమ సతీమణులను నిలబెట్టేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. తాము కౌన్సిలర్గా పోటీ చేసిన స్థానాల రిజర్వేషన్లు మారిపోయాయి. నల్లగొండ కార్పొరేషన్ సహా చాలా మున్సిపాలిటీల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు మున్సిపల్ ఛైర్మన్లుగా అత్యధికంగా మహిళలే ఉండనున్నారు. 19 మున్సిపాలిటీల్లో ఒక కార్పొరేషన్తోపాటు 9 మున్సిపాలిటీల్లో మహిళలు చైర్మన్లు కానున్నారు.
ముఖ్యనేతల రిజర్వేషన్ల పరిస్థితి ఇదీ..
సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీ గతంలో జనరల్ మహిళ కాగా, ఈసారి జనరల్కు రిజర్వు అయింది. జనరల్ స్థానంలో అప్పట్లో ఎస్సీ మహిళ పెరుమాళ్ల అన్నపూర్ణను బీఆర్ఎస్ గెలిపించుకొని చైర్మన్ను చేసింది. అయితే ఈసారి జనరల్ కావడంతో అక్కడ పోటీ గట్టిగా ఉంటే అవకాశం ఉంది. ఇక వైస్ చైర్మన్గా చేసిన పుట్టా కిషోర్ 22వ వార్డు ఈసారి జనరల్ మహిళకు రిజర్వు అయింది. దీంతో ఆయన ఎవరిని పోటీలో నిలుపుతారు? ఆయన ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారన్నది తేలాల్సి ఉంది.
తిరుమలగిరి చైర్మన్ స్థానంలో గతంలో ఎస్సీ మహిళ కాగా ప్రస్తుతం జనరల్ అయింది. దీంతో అక్కడ ఈసారి పోటీ గట్టిగానే ఉండనుంది. దీంతో అక్కడ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్లుగా పని చేసిన వారు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారన్నది తేలాల్సి ఉంది.
హుజూర్నగర్ మున్సిపాలిటీ గతంలో జనరల్ మహిళ కాగా, ఈసారి బీసీకి రిజర్వు అయింది. గతంలో చైర్మన్గా చేసిన గెల్లి అర్చనకు ఈసారి అవకాశం లేకుండా పోయింది. అవకాశం ఉన్న వార్డు నుంచి ఆమె కౌన్సిలర్గానే పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది.
కోదాడ మున్సిపల్ చైర్మన్ స్థానం రిజర్వేషన్ మారలేదు. గతంలో, ఇప్పుడు జనరల్ మహిళకే రిజర్వు అయింది. అయితే గతంలో చైర్మన్గా చేసిన వనపర్తి శిరీషకు చెందిన 2వ వార్డు ఇప్పుడు ఎస్టీకి రిజర్వు అయింది. మరోవైపు అవిశ్వాసంలో నెగ్గి ఛైర్మన్ అయిన సామినేని ప్రమీలకు చెందిన 4వ వార్డు ప్రస్తుతం ఎస్టీ అయింది. మరోవైపు వైస్ చైర్మన్గా చేసిన కందుల కోటేశ్వరరావు 6వ వార్డు ఇప్పుడు ఎస్సీ రిజర్వు అయింది. దీంతో వారు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
నేరేడుచర్ల చైర్మన్ స్థానం గతంలో ఎస్సీ కాగా, ఈసారి జనరల్ అయింది. దీంతో అక్కడ పోటీ గట్టిగానే ఉండనుంది. అక్కడ అవిశ్వాస తీర్మానంలో నెగ్గి చైర్మన్ అయిన బచ్చలకూరి ప్రకాష్ వార్డు బీసీ మహిళ కాగా, వైస్ ఛైర్మన్ అయిన అలక సరిత వార్డు ఎస్సీ జనరల్కు కేటాయించారు. దీంతో వారిప్పుడు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారన్నది తేలాల్సి ఉంది.