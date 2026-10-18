కాశీబుగ్గ: ‘వార్డు కౌన్సిలర్గా నామినేషన్ వేసేందుకు ఇన్ని ఆంక్షలా? ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం? పలాసలో శాంతిభద్రతల ముసుగులో నడుస్తు న్న పాలన ఇదేనా? ఇలా వ్యవహరించడం సమంజసమేనా?’ అంటూ మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జంట పట్టణాల్లో నామినేషన్ వేసే అభ్యర్థులతో కలిసి వెళ్లడానికి ఇన్ని ఇబ్బందులు సృష్టించడం సరికాదన్నారు. ఆయన శనివారం పలాసలో వి లేకరులతో మాట్లాడారు. రెండున్నరేళ్ల పాలనలో పలాస నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఘోరాలను చూసి ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారన్నా రు. రెండున్నరేళ్ల కాలంలో ఎన్ని అక్రమాలు జరిగాయి? చివరికి భార్యాభర్తల గొడవల్లోకి చొరబడి రాజకీయాలు చేశారని ఆరోపించారు. జంట పట్టణాల్లో జరిగిన ప్రతి అభివృద్ధి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో చోటుచేసుకున్నదే అని ఆయన గుర్తు చేశారు.
సారాపై చిల్లర ఏరుకునే వాళ్లా నాయకులు?
మద్యం సీసాపై అదనపు పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తులనే పలాస మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా కూటమి ప్రభుత్వం బరిలోకి దించుతోందని వి మర్శించారు. మద్యం సీసాపై చిల్లర ఏరుకునే వాళ్లు కావాలో? అభివృద్ధికి పట్టం కట్టే వాళ్లు కావాలో? నిర్ణయించుకోవాలని కోరారు.