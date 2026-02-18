చూతము రారండి!
కోర్కెలు తీర్చే భక్తవత్సలుడు
బెజ్జిపుట్టుగ చక్రధర పెరుమాళ్స్వామి
నేటి నుంచి మార్చి 2 వరకు
డోలోత్సవాల నిర్వహణ
రెండు వారాల పాటు ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
చక్రధరుని డోలోత్సవం..
కవిటి : భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే భక్తవత్సలుడిగా బెజ్జిపుట్టుగలో వెలసిన చక్రధర పెరుమాళ్ స్వామి డోలోత్సవాలకు రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా 14 రోజుల పాటు ఆలయంలో అంగరంగ వైభవంగా ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. స్థానికులతో పాటు ఒడిశా రాష్ట్రం నుంచి కూడా వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఉత్సవాలకు తరలిరానున్నారు. ఫాల్గుణ శుద్ధ పాడ్యమి మొదలు పౌర్ణమి వరకు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 18 నుంచి మార్చి 2 వరకు ప్రతిరోజూ మొదటి మూడు రోజులు యానాంకు చెందిన మంథా నాగమణి భాగవతారిణి, తర్వాత మూడు రోజులు ఏలూరుకు చెందిన సప్ప భారతి భాగవతారిణి, చివరి ఏడురోజులు బందరుకు చెందిన మడమల రాంబాబు భాగవతార్చే ప్రతి రోజూ రాత్రి 8 గంటలకు హరికథాగానం నిర్వహించనున్నారు. ఉత్సవాలు జరిగే అన్నిరోజులు పల్లకీసేవ, గరుడవాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు. వివిధ గ్రామాలకు చెందిన వారు ఈ ఉత్సవాలలో తమ వంతుగా ఏ రోజుకారోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తారు. ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్తలు పొందల రామస్వామి, అప్పారావునాయుడుల కుటుంబాల వారు ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించనున్నారు
స్థల పురాణం..
1885లో డచ్చి దేశస్తులు వ్యాపార నిమిత్తం వస్తుండగా సముద్రం మీదుగా వెళ్తుండగా ఓడలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో మొరాయించింది. అందులో కొందరు శ్రీదేవీ భూదేవీ సమేత చక్రపెరుమాళ్ విగ్రహాల్ని గుర్తించడంతో వాటిని తీసుకువచ్చి బెజ్జిపుట్టుగకు తీసుకొచ్చారు. అక్కడ నివాసం ఉంటున్న కళింగవైష్ణవులు ఓ పూరిపాకలో నిర్వహిస్తున్న ఆలయంలో విగ్రహాలు ప్రతిష్టించిన వెంటనే ఓడ కదిలిందనేది స్థల పురాణం. జీవకళ ఉట్టిపడుతున్న ఆ విగ్రహాల్ని చూసిన ఇచ్ఛాపురం గ్రామానికి చెందిన గాదెపంతులు వాటిని తమ ఇంటికి తీసుకువెళ్లి ప్రతిష్టించారు. అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలన్నీ రక్తవర్ణంలోకి మార్పుచెందడం గమనించిన జరిగిన తప్పిదాన్ని గుర్తించి తిరిగి ఆలయంలోనే విడిచివెళ్లారు. అనంతరం పొందల వంశీయులు దివంగత కృష్ణమనాయుడు ఈ విగ్రహాల్ని పునఃప్రతిష్టించారు. ఆయన కుమారులు రామస్వామినాయుడు, అప్పారావునాయుడులు 1920 దశకంలో ఓ ఆలయం నిర్మించి ఆనాటి నుంచి ఈ ఆలయం అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. అనంతరం పొందల వంశీయులు, గ్రామస్తుల సహకారంతో సంప్రదాయబద్ధంగా డోలోత్సవం ఏటా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు.