బొత్సను విమర్శించడం దారుణం
శ్రీకాకుళం (పీఎన్ కాలనీ): ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి టైగర్, శాసన సభా పక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణపై కిరాక్ ఆర్పీ అవాకులు, చవాకులు పేలడం దారుణమని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి దుంపల లక్ష్మణరావు మండిపడ్డారు. శ్రీకాకుళం నగరంలోని ఓ ప్రవేటు హోటల్లో మంగళవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు కళాకారులకు చాలా విలువనిస్తారని, ఆర్పీ లాంటి వ్యక్తుల వల్ల గౌరవం లేకుండా పోతోందన్నారు. బొత్స అంటే తెలుగు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో పార్టీలకతీతంగా అందరిని అక్కున చేర్చుకునే నాయకుడని, అటువంటి వ్యక్తిని కామెంట్ చేయడం తగదన్నారు. బీసీ కులాలందరిని ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చిన నాయకుడిని విమర్శించడం ద్వారా ఉత్తరాంధ్రలో అడుగుపెట్టే హక్కును కోల్పోయావన్నారు. గతంలోనూ వైఎస్సార్ సీపీ నేతలపై ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడావని, తీరు మార్చుకోకుంటూ తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదన్నారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలు అమలుచేయడం చేతకాక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కోసం చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్లు ఇటువంటి పనికిమాలిన ఆర్టిస్ట్లతో పనికిమాలిన పనులు చేయిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
– పార్టీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎం.వి.స్వరూప్ మాట్లాడుతూ బతుకుతెరువు కోసం డ్రామాలు వేసుకునే ఆర్పీ లాంటి వ్యక్తులు లెజెండ్ లీడర్ బొత్సపై వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం సరికాదని మండిపడ్డారు. ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు ప్రజల కోసం పనిచేసే నాయకుడు బొత్స అని పేర్కొన్నారు. పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.వి.జి.సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ కూటమి నేతలు అభివృద్ధి చేయడం చేతకాక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారన్నారు. పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కరిమి రాజేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ నైతిక విలువలున్న నాయకుడు బొత్సను విమర్శించడం సరికాదన్నారు. గుమ్మడి రాంబాబు, పంచిరెడ్డి రాంబాబు, సనపల నారాయణరావు, జగదీష్లు మాట్లాడుతూ కిరాక్ ఆర్పీ క్షమాపణ చెప్పకుంటే తగిన గుణపాఠం తప్పదన్నారు.