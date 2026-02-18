గంజాయి రవాణా గుట్టురట్టు
పాతపట్నం: ఆంధ్రా–ఒడిశా సరిహద్దులో పాతపట్నం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద సుమారు మూడు కేజీల గంజాయితో తమిళనాడుకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు సిబ్బంది పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. మంగళవారం సాయంత్రం ఒడిశా నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు లగేజీ బ్యాగ్లో సుమారు 3 కేజీల గంజాయితో ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కడానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో బస్సు సిబ్బంది ప్రయాణికుల లగేజీలను తనిఖీలు చేస్తుండగా గంజాయిని గుర్తించి వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. మరో వ్యక్తి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. వెంటనే నిందితుడిని ట్రావెల్స్ సిబ్బంది పట్టుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆ వ్యక్తి తమిళనాడుకు చెందిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
మెళియాపుట్టి: రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన జోడూరు గ్రామానికి చెందిన తిప్పాన భార్గవ్(20) రెండురోజులుగా మృత్యువుతో పోరాడి మృతిచెందాడు. శివరాత్రి నాడు పట్టుపురం ఆలయానికి ప్రసాద సామగ్రి తీసుకెళ్తూ ద్విచక్రవాహనం అదుపు తప్పి చెట్టుకు ఢీకొన్న ఘటనలో భార్గవ్ గాయపడ్డాడు. వెంటనే స్థానికులు 108 ద్వారా టెక్కలి జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో అక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం కిమ్స్కు తరలించారు. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో సోమవారం రాత్రి మృతిచెందాడు. ఐటీఐ చేసి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడని, ఇంతలోనే తమకు దూరమయ్యాడని తల్లిదండ్రులు సీతామహాలక్ష్మి, రాము కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.