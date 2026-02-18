విద్యార్థి మృతిపై ఆందోళన
నరసన్నపేట : జలుమూరు మండలం కృష్ణాపురం గ్రామానికి చెందిన గడ్డిబోయిన మణికంఠ(15) వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే మృతి చెందాడంటూ కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగా రు. అయితే, విద్యార్థిని బతికించేందుకు తమవంతు ప్రయత్నం చేశామని, ఈ విషయంలో తమ తప్పిదం లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కోట బొమ్మాళి మండలం నిమ్మాడలో పదో తరగతి చదువుతున్న మణికంఠ సోమవారం ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. చికిత్స కోసం నరసన్నపేటలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం స్థానిక ప్రవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారు. మధ్యాహ్నం వరకూ చికిత్స చేశారని, రెండు గంటల సమయంలో కండీషన్ బాగా లేదని శ్రీకాకుళం తరలించేదుకు ఆసుపత్రి వర్గాలు ప్రయత్నిస్తుండగా కుటుంబ సభ్యులు అడ్డుకున్నారు. అయితే అప్పటికే మణి కంఠ మృతి చెందాడిని, దీనికి ఆసుపత్రి వైద్యు లు నిర్లక్ష్యమే కారణమని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. మిగిలిన బంధువులు కూడా ఆస్పత్రికి వచ్చి సిబ్బందితో ఘర్షణకు దిగారు. నరసన్నపేట ఎస్సై బి.గణేష్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరువర్గాలతో మాట్లాడారు. పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.