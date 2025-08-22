వసతి గృహంలో 22 మందికి వైరల్‌ జ్వరాలు

మెళియాపుట్టి: వర్షాలు పడుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు తగిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల ని కరజాడ పీహెచ్సీ వైద్యులు నాగలక్ష్మీ, ఎంపీడీఓ ఎన్పీ పండా అన్నారు. గురువారం మండలంలోని పెద్దమడి బాలుర గిరిజన సంక్షేమ వసతి గృహంలో జ్వరాలు ఉన్న విద్యార్థులకు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించారు. 22 మంది విద్యార్థులకు వైరల్ జ్వరాలు ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు. ఎవరికీ డెంగీ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ లాంటి జ్వరాలు లేవని నిర్ధారించామన్నారు. వసతి గృహంలోని వంటగది, మరుగుదొడ్లు, పరిసరాలు పరిశీలించారు. అనంతరం కార్యదర్శి శివాజీ, సర్పంచ్ తెంబూరు ప్రసాదరావు అధ్వర్యంలో వసతి గృహం పరిసర ప్రాంతాల్లో దోమలమందు స్ప్రే చేయించారు.