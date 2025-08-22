మొద్దునిద్ర వీడి..
ఎట్టకేలకు డిగ్రీ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ వెల్లడి ఈ నెల 26 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ నాలుగు నెలలుగా విద్యార్థులను క్షోభకు గురిచేసిన ప్రభుత్వం
సెప్టెంబర్ 1 నుంచి క్లాసులు..
డిగ్రీ ఫస్టియర్లో ప్రవేశాలకు విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో వెంట నే దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. ఈ నెల 26తో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి గడువు ముగుస్తుంది. కాలేజీల గుర్తింపుతోపాటు, అక్కడి పరిస్థితులు, వసతులు, సౌకర్యాలు, ఫ్యాకల్టీని పరిగణనలోకి తీసుకుని కాలేజీలను వెబ్ఆప్షన్లో ఎంచు కోవాలి.
– డాక్టర్ కణితి శ్రీరాములు, శ్రీకాకుళం ప్రభుత్వ పురుషుల డిగ్రీ (ఐడీ కళాశాల) ప్రిన్సిపాల్
శ్రీకాకుళం న్యూకాలనీ:
ఎట్టకేలకు కూటమి ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర వీడింది. ఇంటర్మీడియెట్ ఉత్తీర్ణులై నాలుగు నెలలుగా విద్యార్థులను మానసిక క్షోభకు గురిచేసింది. సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో కళ్లుతెరిచింది. కొత్త విద్యా సంవత్సరానికిగాను డిగ్రీ ప్రథమ సంవత్సరంలో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
●2025–26 విద్యా సంవత్సరానికిగాను డిగ్రీ ప్రవేశాల కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ వెల్లడించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓసీ విద్యార్థులు రూ.400, బీసీ రూ.300, ఎస్సీ/ఎస్టీలు రూ.200 నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
●విద్యార్థులు ఈ నెల 26 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
●ఈ నెల 24 నుంచి 28 వరకు ఎంపికచేసుకునే కాలేజ్తోపాటు ఎంచుకున్న కోర్సులకు వెబ్ ఆప్షన్కు గడువు విధించారు.
●ఈ నెల 31న విద్యార్థులకు సీట్ల కేటాయింపు
●సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి తరగతులు మొదలు
వాస్తవానికి డిగ్రీ విద్యా విధానంపై కూటమి ప్రభుత్వం నాలుగు నెలలుగా డైలమాలో పడింది. సింగిల్ మేజర్ విధానాన్ని మార్పులు చేస్తామంటూ హడావుడి చేసి మరళా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తీసుకొచ్చిన విధానానికే జై కొట్టింది. డిగ్రీ ప్రవేశాల ప్రక్రియను ఆన్లైన్లో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఇంటర్మీడియెట్ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులను డిగ్రీ అడ్మిషన్లు పొందేందుకు అర్హులగా నిర్ణయించారు.
ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబే డ్కర్ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో 103 డిగ్రీ కళాశాల లు ఉన్నాయి. వీటిలో 15 ప్రభుత్వ, 88 ప్రైవేట్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. వీటిలో 28 వేల సీట్లు ఉన్నాయి. కొన్నేళ్ల కిందట జిల్లా నుంచి 20 వేల వరకు సీట్లు నిండేవి. గత ఏడాది ఈ సంఖ్య పది వేలకు పడిపోయింది. కొన్ని ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టింది. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో సైతం గతంలో పోలిస్తే ఆర్ట్స్, కామర్స్ గ్రూపుల్లో ప్రవేశాలు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి. దీంతో కొన్ని సబ్జెక్టుల కాంబినేషన్ కోర్సులు మూసివేసే దిశగా ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు అందుబాటులో ఉండటంతో ఇంటర్ ఎంపీసీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్కు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. బైపీసీ విద్యార్థులు నీట్, ఫార్మసీ వైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. దీనికి తోడు ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అమలు చేయకపోవడంతో విద్యార్థుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది.
ప్రభుత్వ ఆదేశాలు, ఉన్నతాధికారులు సూచనల మేరకు నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకా రం ప్రవేశాలు, సీట్లు కేటాయింపు జరుగుతుంది. ఈ నెల 24 నుంచి 28 వరకు వెబ్ ఆప్షన్కు ఛాన్స్ ఉంది. 31న సీట్ల కేటాయింపు, సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి తరగతులు ప్రారంభమౌతాయి.
– డాక్టర్ కింతలి సూర్యచంద్రరావు, శ్రీకాకుళం ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్