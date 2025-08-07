ఆర్టీసీకి ఆదరణ లభించేలా చూడాలి
శ్రీకాకుళం అర్బన్: ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకు ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ లభించేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అద్దె బస్సుల యాజమాన్యాలపై కూడా ఉందని ఆర్టీసీ శ్రీకాకుళం ఒకటి, శ్రీకాకుళం రెండు, టెక్కలి డిపోల మేనేజర్లు హనుమంతు అమరసింహుడు, కేఆర్ఎస్ శర్మ, శ్రీనివాసరావులు కోరారు. శ్రీకాకుళంలోని జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి కార్యాలయంలో బుధవారం జిల్లాలోని అద్దె బస్సుల యాజమాన్యాలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం జిల్లాలో తిరుగుతున్న అద్దె బస్లన్నీ మంచి కండీషన్లో ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలన్నారు. ప్రయాణికులు చేయి ఎత్తిన చోట బస్సులు ఆపి అందరినీ జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకోవాలని సూచించారు. బస్సు ఎక్కిన ప్రతీ ప్రయాణికుడితో సిబ్బంది స్నేహపూర్వకంగా మసలుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో అద్దె బస్సుల యాజమాన్యాలు పాల్గొన్నాయి.