హిందూపురం: పట్టణంలో పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా అమృత్ 2.0 పథకంలో భాగంగా మురుగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి రూ.79 కోట్ల వ్యయంతో ఎస్టీపీ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేపట్టనుందని హిందూపురం మున్సిపాల్టీ స్పెషల్ ఆఫీసర్, కలెక్టర్ ఎ.శ్యాంప్రసాద్ అన్నారు. ఆదివారం మున్సిపల్ పరిధిలో ఎస్టీపీ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి కొట్నూరు చెరువును మున్సిపల్ కమిషనర్, పబ్లిక్ హెల్త్ అధికారులతో కలిసి కలెక్టర్ పరిశీలించారు. రూ.79 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ పనుల కోసం జిందాల్ కంపెనీతో ఒప్పందం కుదిరిందన్నారు. ప్లాంట్ నిర్మాణానికి సుమారు 4.5 ఎకరాల స్థలం అవసరమన్నారు. 28 ఎంఎల్డీ సామర్థ్యం ఉన్న సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ (ఎస్టీపీ) నిర్మాణానికి సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసిందన్నారు. ఒకవేళ ప్రతిపాదిత స్థలంలో ఇబ్బందులుంటే, ప్రత్యామ్నాయ స్థలాలను కూడా సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఘాట్లో పెళ్లి బస్సు బోల్తా
● 20 మంది పావగడవాసులకు గాయాలు
యశవంతపుర: ధర్మస్థలలో పెళ్లి ముగించుకొని తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రైవేటు బస్సు చార్మాడి ఘాట్లో బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో తుమకూరు జిల్లా పావగడకు చెందిన 20 మంది గాయపడ్డారు. కొందరి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండగా మంగళూరు వెన్లాక్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వివరాలు.. పావగడకు చెందిన పెళ్లి బృందం ధర్మస్థలలో పెళ్లి వేడుకను జరిపించి ఆదివారం మధ్యాహ్నం వధూవరులతో సొంతూరికి బయలుదేరింది. కొంతదూరం ప్రయాణించాక చార్మాడి ఘాట్ రోడ్డులో మలుపులో బస్సు అదుపు తప్పి ఓ పక్కకు పడిపోయింది. స్థానికులు బస్సు అద్దాలను పగలగొట్టి లోపల చిక్కుకున్నవారిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. వెంటనే క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రి తరలించారు. బస్సును నిర్లక్ష్యంగా నడపడమే కారణమని స్థానికులు తెలిపారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి
కదిరి అర్బన్: మండల పరిధిలోని కదిరి కుంట్లపల్లి వద్ద కదిరి – పులివెందుల రహదారిపై కారు.. ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీ కొన్న ప్రమాదంలో కదిరి కుంట్లపల్లి రాజారెడ్డి కాలనీకి చెందిన రామకృష్ణ (58) మృతి చెందారు. స్థానికుల వివరాల మేరకు.. రామకృష్ణ తన ద్విచక్ర వాహనంలో సొంత పని నిమిత్తం కదిరికి బయలుదేరాడు. కదిరి నుంచి పులివెందుల వైపు వెళ్తున్న కారు ఢీ కొనడంతో తలకు తీవ్ర గాయమై అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. మృతునికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. శవాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కదిరి ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. రూరల్ మండల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అగ్నికి ఆహుతైన
దానిమ్మ తోట
ధర్మవరం రూరల్: మండలంలోని చిన్నూరు వద్ద ఆదివారం దానిమ్మ తోటకు మంటలు వ్యాపించి సుమారు 3,200 దానిమ్మ చెట్లు మంటల్లో కాలిపోయాయి. బాధిత రైతు చుక్కలూరు రాము మాట్లాడుతూ.. చిన్నూరు కొండ సమీపంలో ఆరున్నర ఎకరాల్లో దానిమ్మ చెట్లు సాగు చేశానన్నారు. ప్రస్తుతం చెట్లు పూత, కాయ దశలో ఉన్నాయన్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తోటకు సమీపంలో నిప్పు పెట్టడంతో సుమారు 3,200 దానిమ్మ చెట్లతో పాటు డ్రిప్పు, ప్లాస్టిక్ పైపులు మంటల్లో కాలిపోయాయన్నారు. పొలం వద్దనే ఉంచిన తన బైక్ కూడా పూర్తిగా కాలిపోయిందన్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేశారన్నారు. సుమారు రూ.15 లక్షల దాకా నష్టం వాటిల్లిందని రైతు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
రేపు ఉద్యోగ మేళా
అనంతపురం ఎడ్యుకేషన్: స్థాని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల (అటానమస్) హొనూర్ ల్యాబ్ లిమిటెడ్ సంస్థ, జవహర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ (జేకేసీ) ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 28న ఆర్ట్స్ కళాశాలలో జాబ్మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ పద్మశ్రీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తృతీయ సంవత్సరం డిగ్రీ/ఫార్మసీ చదువుతున్న విద్యార్థులు, డిగ్రీ పూర్తీ చేసిన 21–28 మధ్య వయసు గల పురుషులు మాత్రమే పాల్గొనాలని సూచించారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, బయోడేటా, ఆధార్ కార్డుతో ఉదయం 9 గంటలకు హాజరుకావాలని కోరారు. వివరాలకు 94413 88434 నంబరును సంప్రదించాలన్నారు.