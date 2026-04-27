చంద్రబాబు వచ్చాడు.. కరువు తెచ్చాడు

పుట్టపర్తి: చంద్రబాబు పాలన వచ్చింది.. రాష్ట్రంలో మళ్లీ కరువు తాండవిస్తోందని మాజీ ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్రెడ్డి విమర్శించారు. పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో పదవీ కాలం ముగిసిన సర్పంచుల సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులను శాలువాలు, పూలమాలలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో శ్రీధర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రతిసారి కరువు వస్తోందన్నారు. ఈ విషయం ప్రజలకూ తెలుసన్నారు. అయినా సూపర్ సిక్స్ పథకాలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేశారన్నారు. 50 ఏళ్లు దాటిన బీసీలకు పింఛన్ ఇస్తామనిచెప్పి రెండేళ్లయినా ఇంత వరకూ దాని ఊసేలేదన్నారు. అరకొరగా విద్యార్థులకు తల్లికి వందనం, ఉచిత గ్యాస్, మహిళలు కొట్టుకునేలా ఫ్రీబస్సు అమలు చేస్తున్నారన్నారు. రూ.లక్షల కోట్లతో అమరావతి పేరుతో రాయలసీమకు, రైతులకు ద్రోహం చేస్తున్నారన్నారు. హంద్రీనీవా కాలువను దివంగత మహానేత వైఎస్సార్ తీసుకొస్తే రైతుల పొట్టకొట్టే విధంగా లైనింగ్ పనులు చేసి తానే హంద్రీనీవా తెచ్చినట్లు బిల్డప్ ఇస్తున్నారన్నారు. నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెట్టి అనంతపురం నుంచి చూస్తున్న ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూరారెడ్డి తీరు ఇంకా మారలేదన్నారు. మామ వెంట నడుస్తూ తన సరళిని ఏ మాత్రం మార్చుకోకుండా నియోజకవర్గ ప్రజలకు తీరని ద్రోహం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కార్యక్రమంలో పుట్టపర్తి, బుక్కపట్నం ఎంపీపీలు ఏవీ రమణారెడ్డి, శ్రీధర్రెడ్డి, బీసీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గంగాద్రి, బుక్కపట్నం, పుట్టపర్తి రూరల్ నల్లమాడ, ఓడీసీ మండలాల పార్టీ కన్వీనర్లు కేశప్ప, ఈశ్వరయ్య, ఆదినారాయణరెడ్డి, లక్ష్మిరెడ్డి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అవుటాల రమణారెడ్డి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు కేశప్ప, జెడ్పీటీసీ దామోదర్రెడ్డి, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి సుధాకరరెడ్డి, నియోవర్గ అధ్యక్షురాలు కన్యాకుమారి, మండల సచివాలయాల అధ్యక్షుడు గోవర్ధనరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సర్పంచులకు సన్మానం
నియోజకవర్గంలో పదవీ కాలం ముగిసిన సర్పంచులను ఘనంగా సన్మానించారు. కస్సముద్రం శ్రీధర్రెడ్డి, జీకిరేవులపల్లి సురేంద్రరెడ్డి, చినగానిపల్లి సరస్వతి, అల్లాపల్లి వెంకటరమణ, డబురవారిపల్లి వెంకటరమణమ్మ, తంగేడుకుంట హబీదాభాను, చింతమానుపల్లి జగన్మోహన్ చౌదరి, ఇనగలూరు బాబా ఫకృద్దీన్, ఓడీచెరువు గోవిందు, మిట్టపల్లి షాజియాలను సత్కరించారు. అలాగే కురుమాల లింగమూర్తి, మసకవంకపల్లి అరుణమ్మ, పాతబత్తలపల్లి రెడ్డెమ్మ, పెమనకుంటపల్లి తండా ఆనంద్నాయక్, రెడ్డిపల్లి ప్రసాద్, వంకరకుంట కుళ్లాయప్ప, వేల్లమద్ది బొజ్జేనాయక్, దొన్నికోట సరస్వతి, చెర్లోపల్లి లీలావతి, దిగువ చెర్లోపల్లి కామాక్షమ్మ, జగరాజుపల్లి లక్ష్మీనరసమ్మ, కొట్లపల్లి కుళ్లాయిరెడ్డి, వెంగళమ్మచెరువు వెంకటేష్, నిడిమామిడి లత, అగ్రహారం నాగేంద్రమ్మ, బుచ్చయ్యగారిపల్లి రూపా, గశికవారిపల్లి గోవిందరెడ్డి, కొత్తకోట నాగమణి, మదేరేబైలు తండా విజయకుమారి, మారాల శ్రీదేవి, సిద్దరాంపురం రమణయ్య, క్రిష్ణాపురం హుస్సేన్, బుక్కపట్నం నాగలక్ష్మి, కొడపగానిపల్లి అలివేళమ్మ, మీర్జాపురం చెన్నారెడ్డి, నారేపల్లి ప్రకాష్, టీడీపల్లి కేశవరెడ్డి, మైలసముద్రం ఇందిరమ్మ, ఇరగంపల్లి శ్రీనివాసులును సన్మానించారు.
