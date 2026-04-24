సత్యసాయి ఆరాధనకు సర్వం సిద్ధం

ప్రశాంతి నిలయం: సత్యసాయి ఆరాధనోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఉత్సవాల నేపథ్యంలో సాయికుల్వంత్ సభా మందిరాన్ని, సత్యసాయి మహాసమాధిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. వేడుకలకు భక్తులు భారీగా తరలిరానుండగా...సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ అందుకు తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆరాధనోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించే నారాయణ సేవకు హిల్వ్యూ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
వేదపఠనంతో ఆరాధనోత్సవాలు ప్రారంభం..
సత్యసాయి ఆరాధనోత్సవాలు శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో వేద పఠనంతో ప్రారంభమవుతాయి. 8.10 గంటలకు సత్యసాయి విద్యార్థులు పంచ రత్న కీర్తనలు ఆలపిస్తారు. 9 గంటలకు సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు ఎస్ఎస్ నాగానంద ప్రారంభోపన్యాసం చేస్తారు. సత్యసాయి సేవా సంస్థల జాతీయ అధ్యక్షుడు నిమీష్ పాండ్య వేడుకలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. అనంతరం సత్యసాయి పూర్వ ప్రసంగాలను డిజిటల్ స్క్రీన్లపై ప్రదర్శిస్తారు. అనంతరం భజన, ఆ తర్వాత మంగళ హారతితో ఉదయం వేడులకు ముగుస్తాయి. సాయంత్రం సంగీత విద్వాంసులు కిరణ్, నివీ బృందం సంగీత విభావరి ఉంటుంది.
సత్యసాయి ఆరాధనోత్సవాల్లో భాగంగా భక్తులకు నారాయణ సేవ (అన్నప్రసాద వితరణ) నిర్వహించేందుకు సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ప్రశాంతి నిలయంలో వేడుకలు ముగిసిన అనంతరం ఉదయం 10 గంటలకు నారాయణ సేవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణతో పాటు నూతన వస్త్రాలను బహూకరిస్తారు. కార్యక్రమంలో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొననుండగా.. హిల్వ్యూ స్టేడియంలో తాత్కాలిక టెంట్లను ఏర్పాటు చేశారు. తొక్కిసలాటకు తావులేకుండా స్టేడియం ఎదురుగా ప్రధాన రహదారిపై బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
సాయి బోధనలే సన్మార్గానికి సోపానాలు..
సత్యసాయి బోధించిన మానవతా విలువలు, ఆధ్యాత్మిక బోధనలు మానవాళి సన్మార్గ ప్రయాణానికి సోపానాలని సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు అన్నారు. గురువారం ఉదయం ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో సత్యసాయి వాహిని సుధామృత కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న వారికి సర్టిఫికెట్ల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు, ట్రస్ట్ సభ్యులు చక్రవర్తి, నిమీష్పాండ్యా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు మాట్లాడుతూ... వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, శాస్త్రాలు, పురాణాల గొప్పతనాన్ని, ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతను వివరిస్తూ సత్యసాయి రచించిన 15 వాహినీలతో కలిపి ‘సత్యసాయి వాహినీ సుధామృత’ పేరుతో కోర్సును రూపొందించామన్నారు. మూడేళ్లుగా కోర్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. నిత్య జీవితంలో ఆధ్యాత్మికతను, విలువలను ప్రోత్సహించే దిశగా కోర్సులను నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అంతకు ముందు కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న వారు సత్యసాయి చిత్ర పటాన్ని ప్రదర్శిస్తూ యజుర్వేద మందిరం నుంచి సత్యసాయి మహాసమాధి వరకూ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
