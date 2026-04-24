అక్రమార్కుడైనా.. ఆయనే కావాలి..!

కదిరి: స్థానిక ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్కు కదిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ కిరణ్కుమార్ అంటే ఎనలేని ప్రేమ. ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చినా...చివరకు సొంతపార్టీ కౌన్సిలర్లే ఫిర్యాదు చేసినా ఎమ్మెల్యే మాత్రం కిరణ్కుమార్కే అండగా నిలుస్తూ వచ్చారు. ప్రభుత్వం తాజాగా ఆయన్ను మాతృశాఖ (హార్టికల్చర్)కు బదిలీ చేసినా... మళ్లీ ఆయనే కావాలంటూ ఎమ్మెల్యే పట్టుబడుతున్నారు. ఆయన కోసం గురువారం హుటాహుటిన మంగళగిరికి బయలుదేరి వెళ్లారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకూ ఆయన్ను కదిరి మున్సిపల్ కమిషనర్గా కొనసాగించాలని తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. స్పెషల్ గ్రేడ్ స్థాయి మున్సిపాలిటీకి హార్టికల్చర్ ఏడీ అయిన కిరణ్కుమార్ కమిషనర్గా ఉండటానికి నిబంధనలు ఒప్పుకోవని ఇప్పటికే హైకోర్టు పలుమార్లు మందలించింది. అయినా సరే ఆయనే ఉండాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే పట్టుబడుతుండటం చూస్తే...కమిషనర్ ద్వారా ఎమ్మెల్యేకి ప్రతి నెలా పెద్ద మొత్తంలో ముడుపులు వెళుతున్నాయని, అందుకే ఆయనే కావాలని ఎమ్మెల్యే పట్టుబడుతున్నారని టీడీపీ నేతలే ఆరోపిస్తున్నారు.
ఆ జీఓ ఏం చెబుతోంది?
డిప్యుటేషన్లకు సంబంధించి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 2025 జూలై 15న విడుదల చేసిన జీఓ(నెం.679)ను పరిశీలిస్తే కిరణ్కుమార్ ఇక్కడ కమిషనర్గా కొనసాగడానికి అర్హుడు కాదు. పంచాయతీరాజ్, రెవెన్యూ, స్టేట్ ఆడిట్, సెక్రటేరియట్..ఈ నాలుగు శాఖల్లో పని చేసే ఉద్యోగులకు మాత్రమే మున్సిపల్ కమిషనర్ లేదా డిప్యూటీ కమిషనర్గా డిప్యుటేషన్పై పని చేయడానికి అవకాశం ఉందని ఆ జీఓ చెబుతోంది. ఆ జీఓ మేరకు ఉద్యానశాఖ నుంచి వచ్చిన కిరణ్ కుమార్ను తక్షణం మాతృశాఖకు పంపాలని మార్చి 30వ తేదీన పట్టణానికి చెందిన ఎస్.శివశంకర్ అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ (డబ్ల్యూపీ నెం.8569/2026)కూడా దాఖలు చేశారు. దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కిరణ్కుమార్ను మాతృశాఖకు బదిలీ చేస్తూ తాజాగా ప్రభుత్వం తరఫున చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్.సురేష్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కానీ ఆయన మాత్రం రిలీవ్ కాలేదు.
అవినీతి మరకలెన్నో!
కిరణ్కుమార్ రెండేళ్లుగా ఇక్కడ మున్సిపల్ కమిషనర్గా కొనసాగుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే ఏం చెబితే అది చేయడమే ఆయన పని. చివరకు అధికార పార్టీ నాయకులే వెళ్లి ఏదైనా అడిగినా ఎమ్మెల్యే చెబితేనే చేస్తానని చెబుతారని టీడీపీ నేతలు అంటున్నారు. మున్సిపల్ పరిధిలో రూ.2 కోట్ల వరకూ తప్పుడు బిల్లులు పెట్టి నిధులు కాజేశారని కూటమి నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమ కట్టడాలను సక్రమం చేస్తానంటూ రూ.కోట్లలో దండుకున్నారంటున్నారు. కమీషన్లు దండుకోవడం కోసం కారణం లేకుండానే పలు టెండర్లు వాయిదా వేయించిన సంఘటనలు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. అందువల్లే కిరణ్కుమార్ను మాతృశాఖకు బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు రాగానే...కదిరి పట్టణంలో అన్ని పార్టీల నాయకులతో పాటు మున్సిపల్, సచివాలయ ఉద్యోగులు పండుగ చేసుకున్నారు. కానీ కిరణ్కుమార్ను ఇక్కడే కొనసాగించేందుకు ఎమ్మెల్యే కందికుంట చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి తెలిసి వారు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన్ను మళ్లీ ఇక్కడే కొనసాగిస్తే తాము తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తామని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కదిరి మున్సిపల్ కమిషనర్
మాతృశాఖకు బదిలీ
కమిషనర్ కిరణ్కుమార్పై
ఎన్నో అవినీతి ఆరోపణలు
ఆయనే కావాలంటున్న కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట
బదిలీ ఆపేందుకు మంగళగిరికి బయలు దేరిన ఎమ్మెల్యే