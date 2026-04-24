గొంతు ఎండి.. గుండె మండి

రాయదుర్గం/కళ్యాణదుర్గం ఉరవకొండ రూరల్: మండు వేసవిలో పల్లెజనం అల్లాడిపోతున్నారు. దాహార్తి తీర్చుకునేందుకు నానా కష్టాలు పడుతున్నారు. నెత్తిన బిందెలు పట్టుకుని బావులు, చెరువులు, వ్యవసాయ బోర్ల వద్దకు పరుగెడుతున్నారు. రాయదుర్గం, కళ్యాణదుర్గం, ఉరవకొండ ప్రజల జీవనాడి అయిన శ్రీరామరెడ్డి తాగునీటి పథకాన్ని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గాలికొదిలేయడంతో నీటి కష్టాలు తారస్థాయికి చేరాయి. మోటార్లు కాలిపోయి రోజులు గడుస్తున్నా మరమ్మతులు చేయకపోవడంతో గ్రామాలకు నీరు సరఫరా కావడం లేదు. ఎండా కాలం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే సమస్య అధికంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో గుక్కెడు నీటి కోసం జనం ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు.
కన్నెత్తి చూడని అధికారులు, నాయకులు..
శ్రీరామరెడ్డి తాగునీరు సర ఫరా కావడం లేదు... మరో వైపు మున్సిపాలిటీ నీరు రావడం లేదు... వెరసి ఉన్న చేతిపంపుల్లో అరకొరగా వచ్చే నీటి కోసం కళ్యాణదుర్గం వాసులు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. నీటి కోసం రోజుకు రూ.100 నుంచి రూ.150 దాకా ధారపోస్తున్నారు. సచివాలయం, వాటర్ మెన్లు ఒకరిపై ఒకరు చెప్పుకుంటూ నీటిని అందించకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారంటూ స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. మున్సిపల్ అధికారులేమో ప్రత్యేకంగా టీం ఏర్పాటు చేశామని, నీటి సమస్య ఎక్కడ ఉన్నా తమకు తెలపాలని ఫోన్ నంబర్లు ప్రదర్శిస్తున్నారే తప్పా ఇవన్నీ అమలు కావడం లేదంటూ ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
‘అనంత’లో తారస్థాయికి
దాహం కేకలు
గుక్కెడు నీటి కోసం
ప్రజలు నానా కష్టాలు
మండే ఎండలో గంటల తరబడి కుళాయిల వద్ద పడిగాపులు
దాహార్తి తీర్చుకునేందుకు తోటల్లోని బోర్లను ఆశ్రయిస్తున్న వైనం
సమస్య పరిష్కారంపై కనీసం దృష్టి సారించని బాబు సర్కారు