ఘనంగా భగీరథ జయంతి

ప్రశాంతి నిలయం: దివి నుంచి గంగానదిని భువికి తీసుకువచ్చిన భగీరథ మహర్షి జయంతిని గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు. బీసీ సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్, జేసీ మౌర్య భరద్వాజ్, డీఆర్ఓ విజయ సారథి, ఆర్డీఓ సువర్ణ పాల్గొని భగీరథుని చిత్రపటానికి పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మహర్షి సేవలను కొనియాడారు. ఆయన ఆదర్శాలను స్మరించుకున్నారు. కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికార రాజేంద్ర కుమార్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
నేడు జిల్లా స్థాయి
బూత్ కన్వీనర్ల సమావేశం
పెనుకొండ రూరల్: వైఎస్సార్ సీపీ పంచాయతీ బూత్ కన్వీనర్ల జిల్లాస్థాయి విస్తృత సమావేశం శుక్రవారం పెనుకొండలో ఏర్పాటు చేసినట్లు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీ చరణ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు గురువారం ఆమె ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. పెనుకొండలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వైఎస్సార్ సీపీ కార్యాలయం ఆవరణలో ఉదయం 10 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభమవుతుందన్నారు. జిల్లాలోని వైఎస్సార్ సీపీ పంచాయతీ బూత్ కన్వీనర్లంతా సమావేశంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఉషశ్రీ చరణ్ కోరారు.
గుంతకల్లు డివిజన్ను
అభివృద్ధి బాటలో నడుపుదాం
● దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జీఎం
సందీప్ మాథుర్
గుంతకల్లు: గుంతకల్లు డివిజన్ను అభివృద్ధి బాటలో నడుపుదామని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాథుర్ పిలుపునిచ్చారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ నుంచి విడిపోయిన గుంతకల్లు డివిజన్లో తొలిసారిగా గురువారం సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా డీఆర్ఎం చంద్రశేఖర్గుప్తాతో కలసి డీఆర్ఎం కార్యాలయంలో డివిజన్ స్థాయి అధికారులతో సందీప్ మాథుర్ సమావేశయ్యారు. విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లో గుంతకల్లు డివిజన్ విలీనమవుతున్న తరణంలో డివిజన్ భౌగోళిక సరిహద్దులతోపాటు ఎంత మేర డివిజన్ కుదిస్తారనే అంశాలపై చర్చించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రాయచూర్ సెక్షన్ను దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో విలీనం చేయాలని రైల్వేబోర్డు నిర్ణయించినట్లు తెలిసిందన్నారు. జూన్లో డివిజన్ భౌగోళిక స్వరూపంతోపాటు రూట్ మ్యాప్ నిర్ణయిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.