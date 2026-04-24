డయాలసిస్‌ సేవలు ఎలా ఉన్నాయి..?

● ఆరా తీసిన హెల్త్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్
డాక్టర్ బీసీకే నాయక్
● ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి,
డయాలసిస్ కేంద్రం తనిఖీ
ధర్మవరం అర్బన్: ‘‘డయాలసిస్ కేంద్రం ఎన్ని గంటలు తెరిచి ఉంచుతున్నారు. డయాలసిస్ బాగానే చేస్తున్నారా, మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులున్నాయా’’ అంటూ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బీసీకే నాయక్ రోగులను ఆరా తీశారు. గురువారం ఆయన స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రితోపాటు డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. తొలుత డయాలసిస్ కేంద్రానికి వెళ్లారు. కేంద్ర ద్వారా అందుతున్న సేవల గురించి రోగులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. డయాలసిస్ సిబ్బంది రోజుకు ఎన్ని గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటున్నారు, ఎంతమందికి డయాలసిస్ చేస్తున్నారు, రోగులకు నెలలో ఎన్నిసార్లు డయాలసిస్ చేస్తున్నారు, రక్తం శుద్ధి సరిగా జరుగుతోందా, మందులు అందిస్తున్నారా తదితర వాటి గురించి ఆరా తీశారు. అనంతరం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్లిన ఆయన రోగులకు అందిస్తున్న వైద్యసేవలపై ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, వార్డులను తనిఖీ చేసి రికార్డులు పరిశీలించారు. డాక్టర్ బీసీకే నాయక్ వెంట ధర్మవరం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ తిప్పేంద్ర నాయక్, సిబ్బంది ఉన్నారు.