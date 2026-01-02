 ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

Jan 2 2026 12:26 PM | Updated on Jan 2 2026 12:26 PM

ధర్మవ

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

యువకుడి దుర్మరణం

గుంతకల్లు రూరల్‌: ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి కింద పడిన ఘటనలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం పాలయ్యాడు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. విడపనకల్లు గ్రామానికి చెందిన వంశీకృష్ణ (28) గురువారం ఉదయం గుత్తి మండలం తురకపల్లిలో ఉన్న బంధువుల ఇంటికి వెళ్లాడు. సాయంత్రం ద్విచక్ర వాహనంపై తిరుగు ప్రయాణమై గుంతకల్లులోని పారిశ్రామిక వాడ్డ వద్దకు చేరుకోగానే నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ద్విచక్ర వాహనం బోల్తాపడింది. ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన వంశీకృష్ణ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అటుగా వెళుతున్న వారు గుర్తించి సమాచారం ఇవ్వడంతో గుంతకల్లు రూరల్‌ పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వాస్పత్రిలోని మార్చురీకి తరలించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న మృతుడి కుటుంబసభ్యులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని బోరున విలపించారు. కాగా, వంశీకృష్ణకు ఆరు నెలల క్రితం వివాహమైనట్లు సమాచారం. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఎస్‌ఐ బాలముని తెలిపారు.

ప్రమాదంలో

యువకుడి మృతి

తాడిపత్రి రూరల్‌: మండలంలోని వరదాయపల్లి సమీపంలో చోటు చేసుకున్న ప్రమాదంలో చుక్కలూరు గ్రామానికి చెందిన రత్నకుమార్‌ (20) మృతిచెందాడు. బుధవారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అటుగా వెళుతున్న వారు క్షతగాత్రుడిని వెంటనే తాడిపత్రిలోని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం అనంతపురానికి వైద్యులు రెఫర్‌ చేశారు. పరిస్థితి విసయంగా ఉండడంతో అక్కడి వైద్యుల సూచన మేరకు కుటుంబసభ్యులు బెంగళూరుకు తీసుకెళుతుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. మృతుడి తండ్రి ఏసు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు తాడిపత్రి రూరల్‌ పోలీసులు తెలిపారు.

ఆటుపోట్లు.. అగచాట్లు

అనంతపురం అగ్రికల్చర్‌: రబీ ముగిసింది. సీజన్‌లో 1.07 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు సాగులోకి వస్తాయని అంచనా వేయగా.. 70 వేల హెక్టార్లలో సాగులోకి వచ్చాయి. ప్రధానపంట పప్పుశనగ 65 వేల హెక్టార్లకు పైబడి సాగులోకి రావొచ్చని అంచనా వేయగా 48 వేల హెక్టార్లకు పరిమితమైంది. వేరుశనగ 18 వేల హెక్టార్ల అంచనాకు గానూ 6 వేల హెక్టార్లలో సాగైంది. మొక్కజొన్న మాత్రమే 7 వేల హెక్టార్లతో సాధారణ విస్తీర్ణంలో సాగులోకి వచ్చింది. ఇక జొన్న 3,500 హెక్టార్లు, కుసుమ 800, నువ్వులు 650, ఉలవ 1,350, పెసర 150, పత్తి 110 హెక్టార్లలో సాగులోకి వచ్చాయి. వరి 6,069 హెక్టార్లు అంచనా వేయగా... జనవరిలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణానాకి చేరుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సకాలంలో విత్తన పప్పుశనగ ఇవ్వకపోవడం, కష్టాలు పడి ఎలాగోలా సాగు చేసినా మోంథా తుపాను దెబ్బ తీయడంతో పప్పుశనగ పంట విస్తీర్ణం తగ్గినట్లు చెబుతున్నారు.

వర్షాభావం, తెగుళ్ల ప్రభావం..

రబీలో అక్టోబర్‌ నుంచి డిసెంబర్‌ మధ్య మూడు నెలల కాలంలో 139.2 మి.మీ సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కావొచ్చని అంచనా వేయగా, 14 శాతం తక్కువగా 120.7 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అక్టోబర్‌లో 100.7 మి.మీ గానూ 6 శాతం అధికంగా 106.8 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఇక నవంబర్‌లో 28.7 మి.మీ గానూ 67.2 శాతం తక్కువగా 9.4 మి.మీ, డిసెంబర్‌లో 9.8 మి.మీ గానూ 54.1 శాతం తక్కువగా 4.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఓవరాల్‌గా మూడు నెలల కాలంలో కేవలం 11 వర్షపు రోజులు (రెయినీడేస్‌) నమోదు కావడం గమనార్హం. 5 మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణం కన్నా అధిక వర్షం కురవగా, మరో ఆరు మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. 20 మండలాల్లో సాధారణం కన్నా తక్కువగా వర్షాలు కురిశాయి. దీనికి తోడు మోంథా, దిత్వా లాంటి తుపాన్ల కారణంగా ప్రతికూల వాతావరణం నెలకొనడంతో పప్పుశనగకు తెగుళ్లు సోకి రైతుల్లో ఆందోళన పెంచాయి.

దిగజారిన ఆర్థిక పరిస్థితి..

ఈ ఏడాది మొత్తంగా అకాల వర్షాలు లేదంటే అధిక వర్షాలు, అలాగే ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఖరీఫ్‌, రబీ రైతులకు పెద్దగా కలిసిరాక నష్టాలబాట పట్టారు. ప్రభుత్వం రైతుల బాగోగులు పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. సకాలంలో విత్తన పప్పుశనగ కూడా ఇవ్వకుండా దాటవేసింది. 14 వేల క్వింటాళ్లు కేటాయించి కేవలం 2 వేల క్వింటాళ్లు పంపిణీ చేసి చేతులు దులుపుకుంది. 7 వేల క్వింటాళ్ల విత్తన వేరుశనగకు గానూ 4,500

క్వింటాళ్లతో

సరిపెట్టింది.

బాబా సన్నిధిలో

న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు

ప్రశాంతి నిలయం: సాయికుల్వంత్‌ సభా మందిరంలో ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం వేడుకలు గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉదయం సత్యసాయి మహాసమాధి చెంత సత్యసాయి విద్యార్థులు వేదపఠనంతో కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. అనంతరం బాబాను స్తుతిస్తూ బ్రాస్‌బ్యాండ్‌పై సుస్వరాలతో అలరించారు. సాయంత్రం ప్రేమ బంధం పేరుతో నృత్యరూపకాన్ని ప్రదర్శించారు. వేడుకల్లో కలెక్టర్‌ ఎ.శ్యాంప్రసాద్‌ పాల్గొన్నారు.

కూడేరు: మండలంలోని పీఏబీఆర్‌ నుంచి ధర్మవరం కుడి కాలువకు 200 క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు గురువారం మళ్లించారు. ఇటీవల జల్లిపల్లి వద్ద కాలువ గట్టు కోతకు గురి కావడంతో డ్యాం ఎస్కేప్‌ రెగ్యులేటర్‌ వద్ద మిడ్‌పెన్నార్‌ డ్యాంకు 300 క్యూసెక్కుల నీటిని మళ్లించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కాలువ మరమ్మతు పనులు దాదాపు 90 శాతం పూర్తయ్యాయి. దీంతో మరమ్మతులు చేసిన చోట కాలువ సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు గురువారం ఎస్కేప్‌ రెగ్యులేటర్‌ ఎంపీఆర్‌కు వెళుతున్న 300 క్యూసెక్కుల నుంచి 200 క్యూసెక్కుల ప్రవాహాన్ని ధర్మవరం కుడి కాలువలోకి మళ్లించారు. నీరు సజావుగా ప్రవహిస్తే మరో వంద క్యూసెక్కుల నీటిని కూడా కుడి కాలువకు మళ్లించనున్నట్లు ఇరిగేషన్‌ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ముగిసిన రబీ సీజన్‌

సాధారణం కన్నా 14 శాతం

తక్కువగా వర్షాలు

చంద్రబాబు సర్కారు అలసత్వంతో తగ్గిన సాగు విస్తీర్ణం

ఆర్థిక చేయూత కరువై

అన్నదాత ఉక్కిరిబిక్కిరి

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు1
1/6

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు2
2/6

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు3
3/6

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు4
4/6

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు5
5/6

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు6
6/6

ధర్మవరం కాలువకు నీటి మళ్లింపు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’HD మూవీ స్టిల్స్‌
photo 4

కొత్త ఏడాది వేడుకలు.. తన ఉద్యోగులతో జరుపుకున్న అల్లు అర్జున్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Konda Rajiv Gandhi Reveals Shocking Facts On Chandrababu Over Amaravathi Lands 1
Video_icon

రియల్ ఎస్టేట్ చరిత్రలో లేదు... ఒక ఎకరం వెంచర్ కు 2వేల కోట్లు..
Perni Nani Reacts On False Allegations On Ration Rice Issue 2
Video_icon

పేర్ని నాని: రేషన్ బియ్యం దొంగా ...?

KLR Engineering College Bus Overturns In Badradri 3
Video_icon

కేఎల్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ బస్సు బోల్తా.. పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలు
Collector Mahesh Kumar Falls Into Canal During Sankranti Boat Race Trial 4
Video_icon

కాలువలో పడ్డ కోనసీమ కలెక్టర్.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
Where Is Chandrababu Pawan Kalyan And Nara Lokesh 5
Video_icon

కూటమి పెద్దలు మిస్సింగ్!
Advertisement
 