నూతన సంవత్సరంలో పనితీరు మరింత మెరుగు పడాలి
పుట్టపర్తి టౌన్: పనితీరు మరింత మెరుగు పరుచుకుని నూతన సంవత్సరంలో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని సిబ్బందికి ఎస్పీ సతీష్కుమార్ సూచించారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయ ఆవరణలో గురవారం నూతన సంవత్సరం వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎస్పీ కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు స్పెషల్ బ్రాంచ్ సిబ్బంది, డీసీఆర్బీ, ఏఆర్ విభాగం సిబ్బందితో పాటు సీఐలు ఎస్ఐలు మర్యాదపూర్వకంగా కలసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాగా, పెనుకొండ డీఎస్పీ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఉద్యోగ విరమణ పొందిన ఎస్ఐ శివశంకర్ను ఎస్పీ ఘనంగా సన్మానించి, వీడ్కోలు పలికారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ విజయకుమార్, ఎస్బీ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు, ఆర్ఐ వలి, సీఐలు నరేంద్రరెడ్డి, శ్రీనివాసులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
కేక్ తిని 12 మందికి అస్వస్థత
పుట్టపర్తి టౌన్: స్థానిక మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద రూరల్ ఎంప్లాయిమెంట్ ఇనిస్టిట్యూట్ (ఆర్ సెట్)లో శిక్షణ పొందుతున్న 12 మంది మహిళలు కేక్ తిని తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కెనరా బ్యాంక్ సౌజన్యంతో నిర్వహిస్తున్న ఆర్ సెట్లో 40 మంది మహిళలు వివిధ కోర్సుల్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు. నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో భాగంగా మధ్యాహ్నం కొనుగోలు చేసి తీసుకువచ్చిన కేక్ను తిన్నారు. సాయంత్రం 12 మంది వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతుండడంతో గమనించిన సిబ్బంది వెంటనే 108 అంబులెన్స్ ద్వారా సమీపంలోని ఎనుములపల్లి పీహెచ్సీకి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం సత్యసాయి జనరల్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఆర్డీఓ సువర్ణ, డీఎస్పీ విజయకుమార్, డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఫైరోజాబేగం, తహసీల్దార్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఆస్పత్రికి చేరుకుని చికిత్స పొందుతున్న వారిని పరామర్శించారు. ఘటనపై ఆరా తీశారు. అనంతరం క్షేత్రస్థాయిలో డీఎంహెచ్ఓ పరిశీలించారు. తిన్న ఆహారంతో పాటు పరిసరాలు పరిశీలించారు.
27 నుంచి ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్
అనంతపురం సిటీ: జిల్లాలో ఈ నెల 27 నుంచి ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ వరకు ఒకేషనల్, ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి 10వ తేదీ వరకు ఎంపీసీ, బైపీసీ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఇంటర్ బోర్డు షెడ్యూల్ కూడా ప్రకటించింది. ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షల తేదీలు దగ్గరపడుతుండడంతో విద్యార్థుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
సీసీ కెమెరాల నీడలో..
ప్రాక్టికల్స్ జరిగే అన్ని కళాశాలల్లో ఈసారి సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆర్ఐఓ వెంకటరమణ నాయక్ తెలిపారు. విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టి, ప్రశాంతంగా ప్రాక్టికల్స్ ముగించేలా చూస్తామన్నారు.