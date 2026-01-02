బడులు మూత పడితే ఉద్యమిస్తాం
పుట్టపర్తి: కుట్ర పూరితంగా వ్యవహరించి ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూత వేయిస్తే తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్యమిస్తామని చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు హెచ్చరించారు. నూతన సంవత్సరం ఆరంభం సందర్భంగా గురువారం కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్, డీఈఓ కృష్ణప్పను ఎస్టీయూ జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్సులు గజ్జల హరిప్రసాద్, గోపాల్ నాయక్ తదితరులు వేర్వేరుగా కలసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే వైఎస్సార్టీఏ జిల్లా అధ్యక్షుడు పీవీ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పలువురు ఉపాధ్యాయులు డీఈఓ కృష్ణప్పను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం వారు వేర్వేరుగా విలేకరులతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఏ ఒక్కటీ మూత పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని అనేక సందర్భాలలో ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ హామీనిచ్చారని గుర్తు చేశారు. అయితే అధికారులు మాత్రం విలీనం పేరుతో పాఠశాలల మూతకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క పాఠశాల మూతపడిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్టీఏ నేతలు రామమోహన్రెడ్డి, ప్రకాష్రెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి, మధుసదన్రెడ్డి, సత్యనారాయణరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నూతన క్యాలెండర్ల ఆవిష్కరణ..
ఎస్టీయూ ఆధ్వర్యంలో ప్రచురించిన నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్లను కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్తో కలసి ఆ సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్సులు హరిప్రసాద్రెడ్డి, గోపాల్ నాయక్ గురువారం ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్టీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రామానుజులు యాదవ్, నేతలు వెంకటేశ్వర్లు, జయకృష్ణ, జవహర్, రవీంద్ర, సుధాకర్, ప్రసాద్, అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్ జాఫర్ హుస్సేన్, రామాంజనేయులు, సంపత్, జమీవుల్లా, షమీవుల్లా, చంద్రశేఖర్, వసీం పాల్గొన్నారు.
ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిన
ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు