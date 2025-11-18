పార్కు స్థలం.. ‘పచ్చ’ ఫలహారం
గుంతలమయమైన ప్రభుత్వ రిజర్వు స్థలం
రిజర్వు స్థలంలో మట్టిని ట్రాక్టర్కు వేస్తున్న దృశ్యం
ధర్మవరం అర్బన్: మండల పరిధిలోని పోతులనాగేపల్లి, తుంపర్తి గ్రామాల పరిధిలో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం జగనన్న కాలనీలను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కాలనీకి సమీపంలోనే ప్రజల కోసం పార్కు నిర్మించాలన్న ఆలోచనతో 3.19 ఎకరాల భూమిని రిజర్వు చేసింది. అయితే రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కొలువుదీరగానే టీడీపీ నాయకులు ఆ భూమిపై కన్నేశారు. అధికారం అండతో పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ట్రాక్టర్లతో ఎర్ర మట్టిని అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఒక్కో ట్రాక్టర్ రూ.1200, రూ.1500 చొప్పున విక్రయిస్తూ ప్రతిరోజు వందల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్ల మేర మట్టిని తరలిస్తున్నారు.
రిజర్వు స్థలం మొత్తం గుంతలమయం
టీడీపీ నేతల మట్టి దందాతో ప్రభుత్వ రిజర్వు స్థలం 3.19 ఎకరాలు మొత్తం గుంతలమయంగా మారింది. ప్రభుత్వ రిజర్వు స్థలంలో యథేచ్చగా మట్టిని తరలిస్తున్నా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. గుంతలు పడిన ఆ స్థలంలో చిన్న వర్షం వచ్చినా నీరు చేరి చెరువును తలపిస్తోంది.
మట్టి దందాకు వీఆర్ఓల సహకారం!
ప్రభుత్వ రిజర్వు స్థలంలో అక్రమంగా మట్టి తవ్వుకుంటున్నా రెవెన్యూ అధికారులు కనీస చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. స్థానికులు గట్టిగా నిలదీస్తే తూతూ మంత్రంగా రిజర్వు స్థలం వద్దకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు. మట్టిని తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేయడం గానీ, తవ్వకుండా ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదు. కొంతమంది వీఆర్ఓలు కాసులకు కక్కుర్తి పడి మట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తున్న నాయకులకు సహకారం అందిస్తున్నట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎవరైనా మట్టిని తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్లను రెవెన్యూ అధికారులకు పట్టిస్తే వాటిని కాసేపటికే వదిలేస్తున్నారు.
ధర్మవరం మండలం పోతులనాగేపల్లి, తుంపర్తి గ్రామాల పరిధిలోని 3.19 ఎకరాల ప్రభుత్వ రిజర్వు స్థలాన్ని టీడీపీ నేతలు చెరబట్టారు. పార్కు కోసం కేటాయించిన స్థలంలో మట్టిని తవ్వుకుని రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. స్థానికులే మట్టి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకుని ట్రాక్టర్లను పట్టించినా... అధికారులు వదిలేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ స్థలంలో టీడీపీ నాయకులు తవ్వకాలు జరిపి ట్రాక్టర్లతో మట్టిని తరలిస్తున్నారు. ఒక్కో ట్రాక్టర్ మట్టి రూ.1,200 నుంచి రూ.1,500 వరకు అమ్ముకుంటున్నారు. అధికారులకు సమాచారం ఇస్తే చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. మేమే ట్రాక్టర్లను పట్టుకుని అధికారులకు అప్పగించాం. అయినా వెంటనే వదిలేస్తున్నారు.
– అంగజాల నరేష్, ఇందిరమ్మకాలనీ, ధర్మవరం
అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు
మున్సిపల్ రిజర్వు స్థలంలోని మట్టిని తరలిస్తున్న అంశం గురించి పలుమార్లు రెవెన్యూ అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు. ప్రభుత్వ రిజర్వు స్థలం మొత్తం గుంతలు పెట్టేశారు. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా మట్టిని ట్రాక్టర్లతో తరలించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నా అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు.
– అడ్ర నారాయణస్వామి, వైఎస్సార్సీపీ మున్సిపల్ క్లస్టర్ ప్రధాన కార్యదర్శి, ధర్మవరం