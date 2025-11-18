రేపు పుట్టపర్తికి ప్రధాని మోదీ
పుట్టపర్తి అర్బన్: సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఈనెల 19వ తేదీ బుధవారం పుట్టపర్తికి విచ్చేస్తున్నారు. 19వ తేదీ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12.15 గంటల వరకూ ప్రధాని మోదీ పుట్టపర్తిలో గడపనున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో సత్యసాయి విమానాశ్రయం చేరుకోనున్న ప్రధాని మోదీ...అక్కడి నుంచి గణేష్ సర్కిల్, గోకులం విద్యాగిరి మీదుగా ప్రశాంతినిలయం చేరుకోనున్నారు. సాయికుల్వంత్ మందిరంలో సత్యసాయి మహా సమాఽధిని దర్శించుకుని కొంత సమయం అక్కడే గడపనున్నారు. ప్రార్థనల అనంతరం ప్రత్యేక కాన్వాయ్లో హిల్వ్యూ స్టేడియం చేరుకుంటారు. అక్కడ భక్తులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారం రోజుల నుంచే సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ స్టేడియం వద్ద భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. స్టేడియాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. మరోవైపు రెండు రోజుల నుంచి జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్ అధికారులతో కలిసి ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తూ పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇక పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు వందలాది మంది పోలీస్ సిబ్బందితో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విమానాశ్రయం నుంచి పట్టణంలోకి వచ్చే ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
75 వేల మంది హాజరయ్యే అవకాశం
హిల్వ్యూ స్టేడియంలో 75 వేల మంది కూర్చోనేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రధానితో పాటు పలువురు ప్రముఖులు వేదికపై ఉండేలా భారీ వేదిక సిద్ధమవుతోంది. వేదికకు ఎడమ వైపు చిన్నారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భక్తులు ప్రధాని మోదీ ప్రసంగాన్ని వినడానికి భారీ సౌండ్ సిస్టం, ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రధాని స్టేడియంలోకి వచ్చే చైతన్య జ్యోతి మ్యూజియం వద్ద భారీ స్వాగత ద్వారం ఏర్పాటు చేశారు. ఇక భక్తులు లోనికి వెళ్లేందుకు, బయటకు వచ్చేందుకు వీలుగా ద్వారాలు సిద్ధం చేశారు. సత్యసాయి సేవాదళ్ విభాగంలోని వందలాది మంది స్టేడియంలో ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యారు.
పలువురు ఐఏఎస్లకు విధుల కేటాయింపు
సాక్షి, అమరావతి: సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ఈనెల 19న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పుట్టపర్తి విచ్చేస్తున్న నేపథ్యంలో పలువురు ఐఏఎస్లకు విధులు కేటాయించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. భక్తుల రాకపోకలు, రవాణా తదితర ఏర్పాట్ల విధులను ఐఏఎస్లకు అప్పగించారు. ఇందుకోసం పలు జిల్లాల నుంచి జాయింట్ కలెక్టర్లతో పాటు వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఐఏఎస్లు, రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులను నియమించారు. వీరంతా ఈ నెల 18వ తేదీన సత్యసాయి జిల్లా కలెక్టర్ వద్ద రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవాలకు
విచ్చేస్తున్న వైనం
విమానాశ్రయం నుంచి
నేరుగా ప్రశాంతి నిలయానికి
మహా సమాధి సందర్శన..
అనంతరం హిల్వ్యూ స్టేడియంలో సభ
కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పించిన పోలీసులు