సత్యసాయి జయంతి వేడుకలపై సమీక్ష
ప్రశాంతి నిలయం: సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు ఈనెల 19న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టపర్తికి విచ్చేయనున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లపై మంత్రుల బృందం సమీక్షించింది. సోమవారం సాయంత్రం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ సమావేశ మందిరంలో మంత్రులు అనగాని సత్య ప్రసాద్, సవిత, సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకల నిర్వహణ నోడల్ అధికారులు ఎంటీ కృష్ణ బాబు, వీరపాండియన్ అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మోదీతో పాటు రాష్ట్రపతి, ఉప రాష్ట్రపతి, పలువురు ప్రముఖులు బాబా శత జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొననున్న నేపథ్యంలో చేపట్టిన ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు.
నేడు పుట్టపర్తికి గవర్నర్, సీఎం రాక
సత్యసాయి జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం పుట్టపర్తికి విచ్చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే సుప్రీంకోర్టు మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ తదితరులు మంగళవారం పుట్టపర్తికి విచ్చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పించాలి
పుట్టపర్తి టౌన్: సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీ, ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్తోపాటు పలువురు ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్లు పుట్టపర్తికి విచ్చేస్తున్న నేపథ్యంలో భద్రత కట్టుదిట్టం చేయాలని అడిషనల్ డీజీ మధుసూదన్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం ఆయన పోలీస్ కార్యాలయ ఆవరణంలో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో డీఐజీలు డాక్టర్ షిమోషీ, ఫక్కీరప్ప, అన్బురాజన్, సత్యయేసుబాబు, జిల్లా ఎస్పీ సతీష్కుమార్తో కలసి పోలీస్ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించారు. వీవీఐపీల పర్యటనలో ఎలాంటి ఇబ్బంది తలెత్తకూడదన్నారు. విమానాశ్రయం, కాన్వాయ్, హెలీప్యాడ్, పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, బహిరంగ సభ వద్ద పూర్తి అప్రమత్తత అవసరమన్నారు.