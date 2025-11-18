సాయీ... సర్వమూ నీవేనోయీ
న్యూస్రీల్
ప్రశాంతి నిలయం: సత్యసాయీ...సర్వమూ నీవేనోయీ అంటూ భక్తజనం వేనోళ్ల కొనియాడింది. సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో ప్రముఖ వీణా వాయిద్యకారులు పండిట్ విశ్వమోహన్ భట్, సలీల్భట్ల బృందం వీణ వాయిద్య కచేరీ నిర్వహించారు. వీణపై సుమధుర స్వరాలతో వారు నిర్వహించిన కచేరీ భక్తకోటిని రంజింపజేసింది. వీణ వాయిద్యానికి అనుగుణంగా భక్తులు కూడా సాయిని కీర్తిస్తూ గొంతు కలిపారు. అనంతరం కళాకారులను సత్యసాయి ట్రస్ట్ బృందం సన్మానించింది.
రేపు పాఠశాలలకు సెలవు
పుట్టపర్తి టౌన్: సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈనెల 19 (బుధవారం) పుట్టపర్తికి విచ్చేస్తున్న నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పుట్టపర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లోని పుట్టపర్తి, బుక్కపట్నం, కొత్తచెరువు మండలాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు డీఈఓ కిష్టప్ప తెలిపారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సెలవు రోజుకు ప్రత్యామ్నాయంగా డిసెంబర్ 13వ తేదీ రెండో శనివారం పాఠశాలలు పనిచేయాలని ప్రధానోపాధ్యాయులకు, కరస్పాండెంట్లకు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని అందరూ గమనించాలని, బుధవారం పాఠశాలలకు తప్పనిసరిగా సెలవు ఇవ్వాలన్నారు.