నేడు సత్యసాయి రథోత్సవం
● తొలిసారి వెండి రథంతో వేడుక
● దేశ విదేశాల నుంచి
తరలివచ్చిన భక్తులు
ప్రశాంతి నిలయం: సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం సత్యసాయి రథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. వాస్తవానికి ఏటా నవంబర్ 18న వేణుగోపాల స్వామి రథోత్సవంతో బాబా జయంతి వేడుకలు ప్రారంభించే వారు, కానీ ఈ ఏడాది ఇప్పటికే శత జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కాగా... మంగళవారం సత్యసాయి రథోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా భారీ వెండి రథాన్ని తయారు చేయించారు. భక్తులు తమ ఇష్టదైవం సత్యసాయి రథోత్సవంలో పాల్గొని తరలించాలని ఎదురుచుస్తున్నారు. ఇక బాబా జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులతో ప్రశాంతి నిలయంలో సందడి నెలకొంది.
నేటి వేడుక ఇలా....
సత్యసాయి రథోత్సవ ఘట్టం ఉదయం 8 గంటలకు సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో వేదపఠనం, 8.10 గంటలకు సత్యనారాయణ వ్రతం, 9.45 గంటలకు సత్యసాయి మహాసమాధి చెంత ప్రత్యేక పూజలు, అనంతరం రథోత్సవం ప్రారంభం కానుంది. ప్రశాంతి నిలయం ఉత్తర ద్వారం వద్ద నుంచి పెదవెంకమరాజు కల్యాణ మండపం వరకు రథోత్సవం సాగనుంది. వేదపండితుల మంత్రోచ్ఛారణలు, వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, భక్తుల సాయి నామస్మరణతో రథోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. వేడుకల్లో భాగంగా సాయంత్రం సత్యసాయి మహా సమాధి చెంత ‘సురాంజలి’ పేరుతో అంత్రా నంది, అభి వాయిద్య కచేరీ నిర్వహించనున్నారు.