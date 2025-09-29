వేల్పుమడుగులో పట్టపగలే చోరీ
బత్తలపల్లి: మండలంలోని వేల్పుమడుగులో పట్టపగలే చోరీ జరిగింది. బాధితులు తెలిపిన మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన దేవరపల్లి చిన్న చిన్నారెడ్డి ఇంటికి తాళం వేసి కుటుంబసభ్యులతో కలసి శుక్రవారం ఆళ్లగడ్డ సమీపంలోని అహోబిలేశ్వరస్వామి దర్శనానికి వెళ్లారు. శనివారం తిరిగి వచ్చారు. అప్పటికే ఇంటి తలుపులు తీసి ఉండడం గమనించి, లోపలకు వెళ్లి పరిశీలించారు. బీరువాను ధ్వంసం చేసి అందులోని మూడున్నర తులం బంగారు చైను, రెండు జతల కమ్మలతో పాటు రూ.5వేలు నగదును అపహరించినట్లుగా గుర్తించి సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని పరిశీలించారు. క్లూస్టీంను రంగంలో దించి ఆధారాలు సేకరించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
విద్యుదాఘాతంతో
వివాహిత మృతి
● అనాథలైన కుమారులు
ధర్మవరం అర్బన్: విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ వివాహిత మృతి చెందింది. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. ధర్మవరంలోని శాంతినగర్లో నివాసముంటున్న వేరంగుల రాజశేఖర్, సరస్వతి (35) దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. మూడేళ్ల క్రితం అనారోగ్యంతో రాజశేఖర్ మృతి చెందాడు. అప్పటి నుంచి కూలి పనులతో పిల్లలను సరస్వతి పోషించుకుంటోంది. దసరా పండుగ దగ్గర పడుతుండడంతో ఆదివారం ఇంటిని శుభ్రం చేసేందుకు సిద్ధమైన సరస్వతి విద్యుత్ మోటారున పక్కకు జరుపుతుండగా షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఘటనతో ఇద్దరు కుమారులు అనాథలయ్యారు.
రాజస్తాన్ వాసి ఆత్మహత్య
రామగిరి: రాజస్తాన్కు చెందిన దేవరామ్ (28) రామగిరిలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. రామగిరి సమీపంలోని సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (సెకీ)కు సంబంధించిన ప్లాంట్ ఏర్పాటు పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేవరామ్తో పాటు మరికొందరు వలస కార్మికులు పనుల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు. అయితే మూర్ఛ వ్యాదితో బాధపడుతున్న దేవరామ్.. శనివారం సాయంత్రం నుంచి కనిపించకుండా పోయాడు. సహచరలు గాలించినా ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. ఆదివారం ఉదయం పేరూరుకు వెళ్లే మార్గంలో కంప చెట్టుకు వేసుకున్న ఉరికి విగతజీవిగా వేలాడుతున్న దేవరామ్ను స్థానికులు గుర్తించి సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతుడి కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.