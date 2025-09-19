స్థూల ఆదాయం పెంపునకు చర్యలు తీసుకోండి
ప్రశాంతి నిలయం: వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖల స్థూల ఆదాయం 15 శాతం పైబడి పెంచేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఆయా శాఖల అధికారులను కలెక్టర్ ఎ.శ్యామ్ప్రసాద్ ఆదేశించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పట్టు, సూక్ష్మ నీటి పారుదల, పశుసంవర్దక, మత్స్య, మార్కెటింగ్, సహకార తదితర శాఖల్లో స్థూల ఆదాయం పెంపు అంశంపై గురువారం ఆయా శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లో ఆయన సమీక్షించారు. ఉద్యాన శాఖ ద్వారా వివిధ పండ్ల తోటల విస్తీర్ణాన్ని పెంచేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. నిర్దేశిత లక్ష్యాలను అధిగమించాలని సూక్ష్మ నీటి పారుదల శాఖ అధికారులకు సూచించారు. వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల్లో ఉత్పత్తుల నాణ్యతను పెంచే మార్గాలు అన్వేషించాలన్నారు. నీటి కుంటలు పెంచాలని, కరువును తట్టుకునే పంటలను పరిచయం చేయాలని ఆదేశించారు. టమాట ధరలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ ధరల స్థిరీకరణ మార్గాలు, అందుకు సంబంధించిన కార్యాచరణ అమలు చేయాలని మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులకు సూచించారు. పశుసంవర్దక వాఖ వార్షిక ప్రణాళికను సమీక్షించారు. సమావేశంలో జిల్లా వ్యవసాయాధికారి రాము నాయక్, సెరికల్చర్ జేడీ శోభారాణి, ఏపీఎంఐపీ పీడీ సుదర్శన్, ఉద్యాన అధికారి చంద్రశేఖర్, మార్కెటింగ్ శాఖ మేనేజర్ గీత, మత్స్య శాఖ అధికారి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఎల్డీఎం రమణకుమార్, కో–ఆపరేటివ్ ఆధికారి కృష్ణానాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కలెక్టర్ శ్యామ్ప్రసాద్