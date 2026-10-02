టీడీపీ పాలనలో..

సాక్షి ప్రతినిధి, నెల్లూరు: పల్లెదారులు ప్రగతికి సోపానాలు. కూటమి పాలనలో ఆ దారులు.. దారుణంగా ఉన్నాయి. గతంలో ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నా.. ఏనాడు కి.మీ. రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టని అప్పటి టీడీపీ సర్కారు.. గత ప్రభుత్వం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా రహదారులు నిర్మించినా.. తప్పుడు ప్రచారంతో ఊదరగొట్టింది. తాము అధికారంలోకి వస్తే సంక్రాంతి లోపు గుంతలు లేని రోడ్లను నిర్మిస్తామంటూ ఆర్భాటంగా హామీలు గుప్పించారు. అధికారంలోకి వచ్చి 28 నెలలు గడిచినా.. జిల్లాలో ఒక్క పల్లె దారిని పునర్నిర్మించిన పాపాన పోలేదు. అయితే రూ.వేల కోట్లతో వేల కి.మీ. రోడ్లు నిర్మించామని చెబుతుంటే.. జిల్లాలో కనిపించే ఈ రహదారులే కూటమి సర్కారు అబద్ధాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. బడ్జెట్లో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలకు వేల కోట్లు కేటాయించినట్లు ప్రకటిస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో పనులు నిలిచిపోతున్నాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రోడ్ల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేసినా, ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలపకపోవడంతో గుంతల మరమ్మతులు కూడా సాధ్యం కావడం లేదని తెలుస్తోంది. తగినంత నిధుల పద్దు లేకుండానే వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో వేల కిలోమీటర్ల మేర గ్రామీణ రోడ్ల మంజూరుకు జీఓలు ఇస్తూ ప్రభుత్వం నాన్చుడు ధోరణిని అవలంబిస్తోందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
అభివృద్ధికి చర్యలేవీ..?
జిల్లాలోని 36 మండలాల్లో గ్రామీణ రోడ్ల పరిస్థితి రోజురోజుకూ అధ్వాన స్థితికి చేరుకుంటోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన 28 నెలల కాలంలో రోడ్ల అభివృద్ధికి చేపట్టిన చర్యలు శూన్యం. ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన నిధులు రూ.7 కోట్లు, పల్లె పండగ నిధులు రూ.273 కోట్లు, గ్రామీణ రోడ్ల అభివృద్ధి నిధులు రూ.71 కోట్లతో జిల్లాలోని 3,886 సీసీ, బీటీ రోడ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నట్లు ప్రభుత్వ పెద్దలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. దగదర్తి–రేగడిచెలిక రోడ్డు అధ్వాన స్థితికి చేరుకున్నా పట్టించుకున్న నాథుడే కరువయ్యారు. దగదర్తి–బుచ్చి వయా చెన్నూరు రోడ్డు మోకాల్లోతు గుంతలతో ప్రయాణికుల పాలిట నరకప్రాయంగా ఉన్నా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఏళ్ల తరబడి పునర్నిర్మాణాన్ని చేపట్టలేదు. ఆత్మకూరు–మురగళ్ల వయా నల్లపరెడ్డిపల్లెకు గత సర్కారు రూ.5 కోట్లు మంజూరు చేసినా.. ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆగిపోయిన పనులు నేటికీ పునఃప్రారంభం కాలేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల రహదారులు అడుగుకో గుంత చొప్పున వాహనచోదకులకు, ప్రయాణికులకు ప్రత్యక్ష నరకాన్ని చూపిస్తున్నాయి. గత నెల 29న పల్లెపండగ పేరుతో సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ జిల్లాలో పర్యటించి 9 వేల కి.మీ. మేర రోడ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టామంటూ ఆర్భాటపు, అసత్య ప్రకటనలు గుప్పించారు.
జిల్లాలో రెండేళ్లుగా రోడ్డేస్తే ఒట్టు
కనీసం తట్టెడు మట్టి, గ్రావెల్ పోసిన పాపాన పోలేదు
గత ప్రభుత్వం టెండర్లు ఖరారు చేసి నిధులు మంజూరు చేసినా పనులూ మొదలుపెట్టని వైనం
దగదర్తి – బుచ్చి, వయా చెన్నూరు రోడ్డులో మోకాల్లోతు గుంతలు
దగదర్తి – రేగడిచెలిక రోడ్డు అధ్వానం
ఆత్మకూరు – మురగళ్ల వయా
నల్లపరెడ్డిపల్లెకు గత సర్కారు
రూ.5 కోట్లు మంజూరు
జిల్లాలో ఇలాంటి రహదారులెన్నో
బాబు, పవన్ అబద్ధాల వల్లెవేత
దేశానికి పట్టు కొమ్మలు పల్లెలు. అటువంటి పల్లెసీమల రహదారుల దుస్థితి.. కూటమి సర్కారు పాలనకు అద్దం పడుతున్నాయి. తాము అధికారంలోకి వస్తే ఆరు నెలల్లోనే సంక్రాంతి నాటికి గ్రామీణ రహదారులను పునర్నిర్మాణం చేస్తామంటూ ఊదరగొట్టారు. ఇప్పటికే రెండు సంక్రాంతులు పోయాయి.. మరో సంకాంత్రి వస్తున్నా.. జిల్లాలో పంచాయతీరాజ్శాఖకు సంబంధించిన రహదారుల్లో అడుగుకో గుంత వాహనచోదకులు, ప్రయాణికులకు నరకాన్ని చూపిస్తున్నాయి. పంచాయతీ రాజ్ రోడ్ల నిర్మాణాలకు వేలాది కోట్లు మంజూరు చేశామని డిప్యూటీ సీఎం చెబుతున్నారే తప్ప క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలిస్తే అన్ని బూటకపు మాటలేనని, ఏ రోడ్డు చూసినా ఏముంది గర్వకారణం, సమస్తం గుంతలమయం చందంగా పరిస్థితి మారింది.