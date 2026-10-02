సాక్షి ప్రతినిధి, నెల్లూరు: నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా నెల్లూరు రూరల్ సమన్వయకర్త ఆనం విజయకుమార్రెడ్డిని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఖరారు చేశారు. బుధవారం తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్ని వైఎస్సార్సీపీ నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ, నెల్లూరు సిటీ ఇన్చార్జి పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్రెడ్డి, నెల్లూరు రూరల్ ఇన్చార్జి ఆనం విజయకుమార్రెడ్డి కలిశారు. ఆనం అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అధిష్టానం ఆనం వైపు మొగ్గు చూపిందని, అందరం ఏకతాటిపై ఆనం విజయానికి కృషి చేస్తామని కాకాణి పేర్కొన్నారు. కార్పొరేషన్ మేయర్ స్థానం ఓసీ జనరల్ అయితే ఆనం విజయకుమార్రెడ్డి పోటీ చేయనున్నారు.
విధేయతకు పెద్దపీట
ఆనం విజయకుమార్రెడ్డి తొలి నుంచి వైఎస్సార్సీపీకి విధేయుడిగా ఉంటున్నారు. అధికార పార్టీ ఒత్తిళ్లు, ఇబ్బందులను సైతం ఎదుర్కొంటూ పార్టీ నిర్దేశించిన కార్యక్రమాలను దిగ్విజయం చేస్తూ ప్రజల్లో పార్టీని బలోపేతానికి అహర్నిశలు శ్రమించారు. ఆనం విజయకుమార్రెడ్డి 1987లో చింతారెడ్డిపాళెం సర్పంచ్గా పనిచేశారు. వైఎస్సార్సీపీలో చేరాక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఎన్డీసీసీ చైర్మన్గా పనిచేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన సతీమణి ఆనం అరుణమ్మకు జెడ్పీ చైర్పర్సన్ పీఠం వరించింది. ఇదే సమయంలో పార్టీ నెల్లూరు రూరల్ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థిగా అధిష్టానం ప్రకటించింది. ఆనం కుటుంబానికి నెల్లూరు నగరంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. విజయకుమార్రెడ్డి పెద్ద సోదరుడు ఆనం వివేకానందరెడ్డి నెల్లూరు మున్సిపల్ చైర్మన్గా, నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగారు. విజయకుమార్రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీలో సీనియర్ నాయకుడు కావడం, అందరినీ కలుపుకొని పోవడం, అధిష్టానం సూచించిన కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటుండడంతో అధిష్టానం ఆనం అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసింది. గతంలో కార్పొరేషన్లో 54 డివిజన్లలోనూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, ప్రజలు, అన్ని వర్గాల్లో భారీ స్థాయిలో వ్యతిరేకత ఉంది. ఈ వ్యతిరేకతను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుని మేయర్ పీఠంపై వైఎస్సార్సీపీ జెండాను రెపరెపలాడించేందుకు నాయకత్వం పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తోంది.
ఇమామీ ఆగ్రోటెక్కు స్వచ్ఛాంధ్ర అవార్డు
ముత్తుకూరు (పొదలకూరు): ముత్తుకూరు మండలం పంటపాళెం కేంద్రంగా ఆయిల్ ఉత్పత్తి సాగిస్తున్న ఇమామీ ఆగ్రోటెక్ లిమిటెడ్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా స్థాయి స్వచ్ఛాంధ్ర–2026 అవార్డును అందజేసింది. కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా చేతుల మీదుగా అవార్డును స్వీకరించినట్లు యూనిట్ హెడ్ ఎంవీ నారాయణమూర్తి బుధవారం తెలిపారు. పారిశ్రామిక రంగంలో ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధిస్తూ స్వచ్ఛాంధ్ర– స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు ఈ అవార్డు లభించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
జెడ్పీలో 21 మంది
ఉద్యోగుల బదిలీ
నెల్లూరు(పొగతోట): జిల్లా పరిషత్లో పరిపాలనా అధికారులు, సీనియర్, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, అటెండర్లు, టైపిస్ట్లు 21 మంది ఉద్యోగులను తిరుపతి జిల్లాకు బదిలీ చేస్తూ కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జిల్లా పరిషత్ విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఉద్యోగులు బదిలీలు నిర్వహించారు. వీదందరూ రెండ్రోజుల్లోగా తిరుపతి జిల్లా పరిషత్లో బాధ్యతలు స్వీకరించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
శ్రీవారి దర్శనానికి
12 గంటలు
తిరుమల: తిరుమలలో బుధవారం భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంది. క్యూ కాంప్లెక్స్లోని 31 కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. మంగళవారం అర్ధరాత్రి వరకు 73,629 మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శన టికెట్ లేని వారికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది.