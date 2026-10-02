 అయ్య.. బాబోయ్‌..! | - | Sakshi
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అయ్య.. బాబోయ్‌..!

Oct 8 2026 12:24 AM | Updated on Oct 8 2026 12:24 AM

ఉదయగిరి: నియోజకవర్గంలోని పలు రోడ్లపై రాకపోకలు సాగించాలంటే అయ్య.. బాబోయ్‌ అనే స్థితికి ప్రజలు చేరుకున్నారు. వింజమూరు మండలంలో పీఆర్‌ రోడ్లు పది ఉండగా, వీటి పొడవు 28 కిలోమీటర్లు. కాటేపల్లి నుంచి వన్నెవారిపాళెం వరకు మూడు కిలోమీటర్ల మేర బీటీ రోడ్డును రూ.నాలుగు కోట్లతో గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించారు. చాకలకొండ – పోలినాయుడుపల్లి, తమిదపాడు – నల్లారెడ్డిపల్లి మధ్య పనులను అప్పట్లో పూర్తి చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం బీటీ పనులను చేపట్టలేదు. 1.2 కిలోమీటర్ల మేర రాగిపాడు రోడ్డు పనులు రూ.80 లక్షలతో జరుగుతున్నాయి. ఊటుకూరు, తక్కెళ్లపాడు, ఇందిరానగర్‌ బీటీ రోడ్లు అధ్వానంగా మారాయి. జనార్దపురం – రామదేవులపాడు మధ్య ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.

● ఉదయగిరి మండలంలో 12 రోడ్లు.. 32 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్నాయి. టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఒక్క రోడ్డునూ వేయలేదు. గత సర్కార్‌ హయాంలో దాసరిపల్లి – అప్పసముద్రానికి బీటీ రోడ్డును వేశారు. ఉదయగిరి – బండగానిపల్లి రోడ్డు పరిస్ధితి అధ్వానంగా మారింది. కొండాయపాళెం, గన్నేపల్లి, నేలటూరు రోడ్లు గుంతలమయమయ్యాయి.

● కలిగిరి మండలంలో తొమ్మిది రోడ్లు.. సుమారు 34 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఈ 28 నెలల్లో కొత్తూరు, లక్ష్మీపురం కండ్రిక రోడ్లను మూడు కిలోమీటర్ల చొప్పున నిర్మించారు. పాతనాపురం – కొత్తపేట మధ్య రెండు కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మాణ పనులు జరుపుతూ గ్రావెల్‌ను తోలి నిలిపేశారు. రోడ్డు మధ్యలో పెద్ద గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. చిన్న అన్నలూరు – కొట్టాలు.. కృష్ణారెడ్డిపాళెం నుంచి రాజుపాళెం వెళ్లే రోడ్లు అధ్వానంగా తయారయ్యాయి.

● కొండాపురం మండలంలో 48 కిలోమీటర్ల మేర పీఆర్‌ రహదారులున్నాయి. అయితే ఇవి దారుణంగా మారాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రేణమాల – పాతూరుకు రోడ్డుకు రూ.1.4 కోట్లను మంజూరు చేశారు. అయితే పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్‌ మధ్యలోనే నిలిపేశారు. దీంతో వర్షం కురిసినప్పుడల్లా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.

● వరికుంటపాడు మండలంలో 47 కిలోమీటర్ల మేర పీఆర్‌ రోడ్లున్నాయి. గత వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల మేర తారు రోడ్లను నిర్మించారు. పెద్దిరెడ్డిపల్లి నుంచి పామూరుపల్లి వరకు నాలుగు.. తోటలచెరువుపల్లి నుండి యర్రంరెడ్డిపల్లి వరకు ఐదు.. జడదేవి నుంచి తూర్పు చెన్నంపల్లి వరకు 2.6 కిలోమీటర్ల మేర తారు రోడ్లు ప్రస్తుతం గుంతలమయమయ్యాయి.

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