Ind Vs WI: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న విండీస్‌

సెయింట్ కిట్స్‌ వేదికగా భారత్‌- వెస్టిండీస్‌ మధ్య టీ20 మ్యాచ్‌ కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ‍మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన విండీస్‌ కెప్టెన్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో, టీమిండియా ఫస్ట్‌ బ్యాటింగ్‌ చేయనుంది.

జట్ల వివరాలు..

India (Playing XI): Rohit Sharma(c), Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Rishabh Pant(w), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Dinesh Karthik, Ravichandran Ashwin, Bhuvneshwar Kumar, Avesh Khan, Arshdeep Singh

West Indies (Playing XI): Kyle Mayers, Brandon King, Nicholas Pooran(w/c), Rovman Powell, Shimron Hetmyer, Devon Thomas, Jason Holder, Akeal Hosein, Odean Smith, Alzarri Joseph, Obed McCoy

A look at our Playing XI for the 2nd T20I 👇

Live - https://t.co/C7ggEOTWOe #WIvIND pic.twitter.com/56upsFo89m

— BCCI (@BCCI) August 1, 2022