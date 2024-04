ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఒక్క పరుగు తేడాతో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఓటమి పాలైంది. థ్రిల్లర్‌ సినిమాను తలిపించిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆఖరికి విజయం కేకేఆర్‌నే వరించింది. 223 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బెంగళూరు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 221 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి తన సహనాన్ని కోల్పోయాడు. ఆన్‌ ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌లతో కోహ్లి వాగ్వాదానికి దిగాడు. అయితే కోహ్లి కోపానికి కారణము లేకపోలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లి వివాదస్పద రీతిలో ఔటయ్యాడు. ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్‌ మూడో ఓవర్‌ వేసిన హర్షిత్‌ రానా తొలి బంతిని కోహ్లికి స్లో ఫుల్‌ టాస్‌గా సంధించాడు.

అయితే అది హైట్‌ నోబాల్‌గా భావించిన విరాట్‌ డిఫెన్స్‌ ఆడాడు. ఈ క్రమంలో బంతి ఎడ్జ్‌తీసుకుని బ్యాటర్‌కు దగ్గరలోనే గాల్లోకి లేచింది. దీంతో హర్షిత్‌ రానా రిటర్న్‌ను క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌లు ఔట్‌ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో అంపైర్‌ నిర్ణయాన్ని ఛాలెంజ్‌ చేస్తూ కోహ్లి రివ్యూకు వెళ్లాడు.

అయితే బంతి నడుము కంటే ఎత్తులో వచ్చినా అతను క్రీజు బయట ఉన్నాడని థర్డ్ అంపైర్ ఔటిచ్చాడు. థర్డ్‌ అంపైర్‌ నిర్ణయం చూసిన విరాట్‌ షాక్‌కు గురయ్యాడు. వెంటనే ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌లు దగ్గరకు వెళ్లి గట్టిగా అరుస్తూ కోపంతో ఊగిపోయాడు. అది క్లియర్‌గా నో బాల్‌ అంటూ అసహనంతో విరాట్‌ మైదానాన్ని వీడాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇక అంపైర్‌లపై దురుసగా ప్రవర్తించిన కోహ్లిపై బీసీసీఐ అటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

