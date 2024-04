ఐపీఎల్‌-2024లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్టార్‌ ఓపెనర్‌ ట్రావిస్‌ హెడ్‌ మరోసారి విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో హెడ్‌ బీభత్సం సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ బౌలర్లను ఊచకోత కోశాడు. హెడ్‌ ఉన్నంత సేపు సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు.

ఈ క్రమంలో హెడ్‌ కేవలం 16 బంతుల్లోనే తన హాఫ్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తరపున ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన అభిషేక్‌ శర్మ రికార్డును హెడ్‌ సమం చేశాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ మ్యాచ్‌లో 32 బంతులు ఎదుర్కొన్న హెడ్‌ 11 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లతో 89 పరుగులు చేశాడు.

కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో హెడ్‌, అభిషేక్‌ శర్మతో కలిసి తొలి వికెట్‌కు 131 పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఇక ఈ ఏడాది సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు 6 మ్యాచ్‌లు ఆడిన హెడ్‌..324 పరుగులతో ఆరెంజ్‌ క్యాప్‌ రేసులో రెండో స్ధానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి ఏకంగా 266 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది.

సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లలో ట్రావిస్‌ హెడ్‌(32 బంతుల్లో 89 పరుగులు, 11 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. షాబాజ్‌ ఆహ్మద్‌(59 నాటౌట్‌), అభిషేక్‌ శర్మ(46), నితీష్‌ కుమార్‌ రెడ్డి(37) పరుగులతో అద్బుతమైన ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు.

Travis Head and Abhishek Sharma just decimated the Powerplay, scoring 125 runs!

Opposition bowlers, need a map to find the boundary? ☠️#TravisHead #SRHvDC

pic.twitter.com/n1hXfT4PJt

— Satan (@Scentofawoman10) April 20, 2024