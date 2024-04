ఐపీఎల్‌-2024... లక్నో వేదికగా... లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌- చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌.. సాధారణంగా ఏ జట్టుకైనా సొంత మైదానంలో ప్రేక్షకుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.

కానీ శుక్రవారం నాటి మ్యాచ్‌లో మాత్రం లక్నో స్టేడియంలో మెజారిటీ ప్రేక్షకులు సీఎస్‌కే స్టార్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనికి సపోర్టుగా సీఎస్‌కే జెర్సీలు ధరించి.. తలా పట్ల అభిమానం చాటుకున్నారు. ఆ దృశ్యాలు చూసిన వారు ఎవరైనా.. మ్యాచ్‌ చెన్నైలోని చెపాక్‌లో జరుగుతుందేమోనని సందేహపడతారనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

చెవులు చిల్లులు పడేలా హోరెత్తిన స్టేడియం

ఇక ఇలా అభిమానులు పోటెత్తినచోట ధోనికి బ్యాటింగ్‌ చేసే అవకాశం వస్తే.. ఇంకేమైనా ఉందా?!.. చెవులు చిల్లులు పటడం ఖాయం. అలాంటిది ధోని క్రీజులోకి రావడమే కాదు 9 బంతుల్లోనే ఏకంగా 28 పరుగులు రాబట్టాడు. మూడు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో ధనాధన్‌ దంచికొట్టాడు.

ఫలితంగా మైదానమంతా ధోని నామస్మరణతో హోరెత్తిపోయింది. ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ ఓపెనర్‌, సౌతాఫ్రికా స్టార్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌ భార్య సాషా ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేసిన పోస్టు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

A finishing flourish that entertained a packed house in Lucknow 🏟️

Adding smiles to the faces of the Lucknow crowd, the MSD way 💛#TATAIPL | #LSGvCSK | @ChennaiIPL | @msdhoni pic.twitter.com/vdCzmuzqPS

