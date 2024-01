యూఎస్‌ఏ, కరీబియన్‌ దీవులు వేదికలుగా ఈ ఏడాది జూన్‌లో జరుగబోయే టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ కోసం​ అన్ని జట్లు ఇప్పటినుంచే సన్నాహకాలు మొదలుపెట్టాయి. ఈ మెగా టోర్నీకి సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ విడుదలకు ఐసీసీ ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తుంది. షెడ్యూల్‌, వేదికలు తదితర వివరాలను ఐసీసీ సోమవారం (జనవరి 8) వెల్లడిస్తుందని సమాచారం.

ఈ టోర్నీలో గ్రూప్‌ స్టేజీ మ్యాచ్‌లన్నీ యూఎస్‌ఏలో.. అన్ని సూపర్‌-8 పోటీలు వెస్టిండీస్‌లో జరుగుతాయని తెలుస్తుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్‌కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌పై కూడా పలు లీకులు అందాయి. టీమిండియా.. జూన్‌ 5న ఐర్లాండ్‌తో తమ తొలి గ్రూప్‌ స్టేజీ మ్యాచ్‌ ఆడనున్నట్లు తెలుస్తుంది.

ఆతర్వాత భారత్‌.. తమ చిరకాల ప్రత్యర్ధి పాకిస్తాన్‌ను ఢీకొంటుందని సమాచారం. ఈ మ్యాచ్‌ జూన్‌ 9న జరుగనుందని తెలుస్తుంది. అనంతరం జూన్‌ 12, 15 తేదీల్లో భారత్‌.. యూఎస్‌ఏ, కెనడాలను ఢీకొంటుందని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ వివరాలను ఓ ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించింది.

India's likely schedule in T20 World Cup 2024. [Sports Tak]

India vs Ireland on June 5th.

India vs Pakistan on June 9th.

India vs USA on June 12th.

India vs Canada on June 15th. pic.twitter.com/1OtZBLZTw8

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 4, 2024