పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ సామ్‌ కర్రన్‌ ఆట తీరుపై టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ విమర్శలు గుప్పించాడు. అతడికి అసలు తుదిజట్టులో ఉండే అర్హతే లేదంటూ మండిపడ్డాడు. బౌలర్‌గా లేదంటే బ్యాటర్‌గా.. ఏ రకంగానూ రాణించడం లేదని.. అలాంటి ఆటగాడితో జట్టుకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024 నేపథ్యంలో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 25 ఏళ్ల సామ్‌ కరన్‌ను రూ. 18.5 కోట్ల భారీ మొత్తానికి రిటైన్‌ చేసుకుంది. గతేడాది నామమాత్రపు ప్రదర్శన(276 పరుగులు, 10 వికెట్లు)కే పరిమితం అయినా.. అతడి నైపుణ్యాలపై నమ్మకంతో అట్టిపెట్టుకుంది.

అయితే, ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పే సత్తా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు తాజా ఎడిషన్‌లో స్థాయికి తగ్గట్లు రాణించలేకపోతున్నాడు. గతేడాదితో పోలిస్తే కాస్త మెరుగ్గానే ఆడుతున్నా మ్యాచ్‌ విన్నర్‌ కాలేకపోతున్నాడు.

ఇక గాయం కారణంగా శిఖర్‌ ధావన్‌ గత రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరం కాగా సామ్‌ కరన్‌ అతడి స్థానంలో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. కానీ.. ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల(ముంబై ఇండియన్స్‌, తాజాగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చేతిలో)లోనూ పంజాబ్‌ ఓడిపోయింది.

ఈ నేపథ్యంలో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ క్రిక్‌బజ్‌ షోలో మాట్లాడుతూ..‘‘ సామ్‌ కరన్‌ను బ్యాటింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ లేదంటే బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌గానూ పరిగణించలేను. ఇలాంటి ఆటగాడు జట్టులో ఉండీ ఉపయోగం లేదు.

కొంచెం బ్యాటింగ్‌.. కొంచెం బౌలింగ్‌.. ఎందుకు? బ్యాటింగ్‌తోనైనా.. బౌలింగ్‌తోనైనా మ్యాచ్‌ను గెలిపిస్తేనే కదా నీ ఆటకు విలువ. రెండూ లేనపుడు అలాంటి ఆటగాడితో జట్టుకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు’’ అని మండిపడ్డాడు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ సామ్‌ కరన్‌ ఇప్పటి వరకు 11 వికెట్లు తీయడంతో పాటు.. 152 పరుగులు చేశాడు. ఇక గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో ఆదివారం నాటి మ్యాచ్‌లో సామ్‌ కరన్‌ ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. కెప్టెన్‌, బ్యాటర్‌(19 బంతుల్లో 20)గానూ విఫలమయ్యాడు. రెండు ఓవర్ల బౌలింగ్‌లో 18 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్‌ పడగొట్టాడు.‍ ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చేతిలో మూడు వికెట్ల తేడాతో ఓటమిపాలైంది.

Rahul Tewatia the man again who is at the finishing line guiding them home 😎

Gujarat Titans have come up on 🔝 in Mullanpur with a clinical performance and have settled their scores with #PBKS 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/avVO2pCwJO#TATAIPL | #PBKSvGT | @gujarat_titans pic.twitter.com/h8BiuB7UVT

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2024