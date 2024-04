ఐపీఎల్‌-2024లో ముంబై ఇండియన్స్‌ మరో కీలక పోరుకు సిద్దమైంది. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా సోమవారం వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో ముంబై తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలిచి టోర్నీలో బోణీ కొట్టాలని ముంబై ఇండియన్స్‌ భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌ కోసం ముంబై అన్ని విధాల సిద్దమైంది. ఇక ఇది ఇలా ఉండగా.. ముంబై స్టార్‌ రోహిత్‌ శర్మ తన సొంత మైదానంలో చెలరేగేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాడు.

ఈ క్రమంలో రోహిత్‌ శర్మ.. టీమ్‌ బస్సుతో కాకుండా తన రేంజ్ రోవర్ కారులో వాఖండే స్టేడియంకు చేరుకున్నాడు. చివరికి '264' వచ్చే ప్రత్యేక నంబర్ ప్లేట్‌ గల కారులో రోహిత్‌ ట్రావెల్‌ చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో, ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

కాగా ఈ 264 అనేది వన్డే క్రికెట్‌లో రోహిత్‌ శర్మ సాధించిన అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్‌ కావడం గమనార్హం. 2014లో కోల్‌కతా వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన వన్డేలో హిట్‌మ్యాన్‌ 264 పరుగులు చేశాడు. వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్‌ రికార్డు ఇప్పటికి రోహిత్‌ పేరిటే ఉంది.

తుది జట్లు (అంచనా)

ముంబై ఇండియన్స్‌: రోహిత్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, నమన్ ధీర్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్‌), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, గెరాల్డ్ కోయెట్జీ, పీయూష్ చావ్లా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, క్వేన మఫాకా

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌: యశస్వి జైస్వాల్, జోస్ బట్లర్, సంజు శాంసన్ (కెప్టెన్‌/వికెట్‌కీపర్‌), రియాన్ పరాగ్, షిమ్రోన్ హెట్‌మైర్, ధ్రువ్ జురెల్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, యుజ్వేంద్ర చహల్, సందీప్ శర్మ, అవేష్ ఖాన్

