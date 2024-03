ఐపీఎల్‌ 2024కు సంబంధించి ఆసక్తికర పోస్ట్‌ చేసిన ధోని

ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌ ప్రారంభానికి ముందు చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ స్కిప్పర్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని సోషల్‌మీడియా వేదికగా ఆసక్తికర పోస్ట్‌ చేశాడు. ఇవాళ అతను తన ఫేస్‌బుక్‌ పేజీలో ఇలా రాసుకొచ్చాడు. కొత్త సీజన్‌, కొత్త రోల్‌ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా.. వేచి ఉండండి అంటూ పోస్ట్‌ చేశాడు. సోషల్‌మీడియాకు దూరంగా ఉండే ధోని.. కొత్త రోల్‌ అంటూ పోస్ట్‌ చేయడంతో అతని అభిమానులు రకరకాలుగా ఊహించుకుంటున్నారు.

